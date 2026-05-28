آتش‌سوزی در گمرک فرودگاه امام خمینی+جزئیات

گمرک ایران در اطلاعیه‌ای توضیحات آتش‌سوزی در یکی از اتاق‌های ساختمان اداری گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) را تشریح کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، در این اطلاعیه آمده است که بعدازظهر روز چهارشنبه (۶ خرداد) حدود ساعت ۱۷ عصر یکی از اتاق‌های ساختمان اداری گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) دچار حریق شد که با اقدام به موقع آتش‌نشانی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) عملیات اطفای حریق به سرعت انجام و در حال حاضر حریق اطفاء شده است.

این آتش سوزی بسیار جزئی بوده و هیچگونه خسارت مالی و جانی در پی نداشته است. محل حریق دقیقا در یکی از اتاق‌های ساختمان اداری گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بوده و این ساختمان ارتباطی به محل نگهداری کالاهای موجود در انبارهای گمرکی نداشته است.

همچنین در حال حاضر تمامی خدمات گمرکی در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در حال ارائه است و هیچگونه وقفه‌ای در ارائه خدمات گمرکی در این فرودگاه پیش نیامده است.

علت اولیه آتش سوزی در بررسی‌های مقدماتی اتصالی سیم‌های برق گزارش شده اما جزئیات دقیق از سوی کارشناسان آتش نشانی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در حال بررسی است.
 

