رسوایی جنسی اسرائیل در سازمان ملل!
به گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، سازمان ملل متحد نهادهای اسرائیلی را به فهرست سیاه کشورها و گروههایی که در مناطق جنگی مرتکب خشونت جنسی میشوند، اضافه کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان زندانهای اسرائیل در فهرست سیاه ۲۰۲۶ سازمان ملل قرار خواهد گرفت و سایر مقامهای این رژیم هم تحت چارچوب نظارتی برای احتمال شمول در آینده قرار گرفتهاند.
دنی دنون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، این تصمیم را محکوم کرد و گفت که به دلیل این اقدام، همکاری با دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش را متوقف خواهد کرد.
دنون با بیان این که دبیرکل سازمان ملل اسرائیل را در کنار گروههایی مثل داعش قرار داده، مدعی شد که «این یک رسوایی اخلاقی و فروپاشی کامل هرگونه اعتباری است که برای سازمان ملل متحد باقی مانده است».
به گزارش میدل ایست آی، گزارشها و شواهد گردآوریشده از سوی گروههای حقوقبشری نشان میدهد که پس از آغاز نسلکشی اسرائیل در غزه، خشونتهای جنسی ارتکابی توسط نظامیان و شهرکنشینان اسرائیلی افزایش یافته است.
همچنین گروههای حقوقبشری و کارشناسان بارها به آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی زندانیان در زندانهای اسرائیل پرداخته و آن را محکوم کردهاند.