بیمه کامل معلمان مدارس غیردولتی اجباری شد

در حالی که هنوز برخی مدارس غیردولتی نسبت به بیمه معلمان کم‌توجهی دارند، آموزش‌وپرورش می‌گوید که بیمه کامل برای آنها تصویب شده است.

«اجرای کامل طرح «۳۰ ‌ساعت کار، ۳۰ ‌روز بیمه» برای تمام معلمان غیردولتی است»؛ این را رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی احمد محمودزاده می‌گوید. این در حالی است که معلمان مدارس غیردولتی سال‌هاست نسبت به عدم بیمه یا بیمه ناقص در این مدارس گلایه دارند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدارس غیردولتی، بخش خصوصی ارائه آموزش در وزارت آموزش‌وپرورش است که در حال حاضر ۲۱۰ هزار معلم در ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که تقریباً ۱۷ درصد مدارس کشور را تحت پوشش دارند.

به گفته محمودزاده، اجرای بیمه کامل معلمان مدارس غیردولتی پس از سه سال پیگیری در مجلس به تصویب رسیده و باید به ۱۰۰ درصد برسد که هرگونه تخلف در این زمینه قابل قبول نیست.