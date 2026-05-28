بیمه کامل معلمان مدارس غیردولتی اجباری شد
در حالی که هنوز برخی مدارس غیردولتی نسبت به بیمه معلمان کمتوجهی دارند، آموزشوپرورش میگوید که بیمه کامل برای آنها تصویب شده است.
«اجرای کامل طرح «۳۰ ساعت کار، ۳۰ روز بیمه» برای تمام معلمان غیردولتی است»؛ این را رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی احمد محمودزاده میگوید. این در حالی است که معلمان مدارس غیردولتی سالهاست نسبت به عدم بیمه یا بیمه ناقص در این مدارس گلایه دارند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدارس غیردولتی، بخش خصوصی ارائه آموزش در وزارت آموزشوپرورش است که در حال حاضر ۲۱۰ هزار معلم در ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در سراسر کشور فعالیت میکنند که تقریباً ۱۷ درصد مدارس کشور را تحت پوشش دارند.
به گفته محمودزاده، اجرای بیمه کامل معلمان مدارس غیردولتی پس از سه سال پیگیری در مجلس به تصویب رسیده و باید به ۱۰۰ درصد برسد که هرگونه تخلف در این زمینه قابل قبول نیست.
معلمان سازمان نهضت سوادآموزی نه یک ریال حقوق گرفته اند و نه یک روز بیمه در طول سال تحصیلی ۱۴۰۴ تا امروز
جتاب آقاب محمود زاده آیا مدارس زیر صد نفر امکان بیمه و به تبعیت آن پرداخت حقوق و مزایای کامل را دارند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا همه ی مدارس را یکسان می نگرید مدرسه غیر دولتی که کلاس هاس سی نفره داره با مدرسه ای که در همان کلاس ۳ نفر دانش آموز دارد چگونه می تواند بیمه و حقوق کامل پرداخت کند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کلی معلم غیر رسمی در مدارس غیردولتی داریم که واقعا مظلوم هستند نه بیمه دارن حقوق فروردین هم نصفه میدن که نصف ماه تعطیله تعطیلات رو کم میکنن دی و خرداد حقوق کم میدن چون کلاس برگزار نمیشه هیچ نهاد یا سازمانی هم حامی این گروه نیست
شهریه مدارس غیر دولتی شهرستان های تهران حدود سی میلیون است هرماه بیمه و حقوق کامل هر معلم حدود سی میلیون تومان است کلاسی که ۶ دانش آموز داشته باشد ، موسس باید ۴ ماه حقوق و بیمه + کل اجاره بها + هزینه کادر مدرسه و آب و برق و تلفن و گاز و تعمیرات و مالیات و .......... را هم از جیب خودش پرداخت کنه آیا شدنی است ؟شاید برای تهران با شهریه های بالای دویست میلیون امکان پذیر باشد ولی سایر مدارس کشور راهی جز بستن مدرسه و افزایش نرخ بیکاری و افزایش تعداد دانش آموزان کلاس های دولتی نخواهد داشت پیشنهاد می شود سقف تعداد دانش آموز در این نوع دستورالعمل ها مد نظر مسئولین مربوطه قرار گیرد .
