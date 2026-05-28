نقشه راه جدید ناسا برای سکونت در ماه فاش شد

ناسا با همکاری غول‌های بخش خصوصی، از نقشه راه بلندپروازانه خود برای احداث اولین پایگاه دائمی در کره ماه پرده برداشت.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ ناسا یک برنامه اولیه و ظاهراً جاه‌طلبانه را برای سه ماموریت آغازین به منظور احداث پایگاه دائمی در کره ماه به اشتراک گذاشته است.

 

این سازمان فضایی، ماموریت سرنشین‌دار «آرتمیس ۲» خود را در ماه آوریل به پایان رساند، اما آن پرواز از کنار ماه، تنها بخشی از یک برنامه بزرگتر برای ایجاد حضور دائمی در ماه بود.

 

این ماموریت‌های آینده برای ساخت پایگاه در ماه، برای آزمایش ماه‌نورد‌ها و فرودگر‌های توسعه‌یافته به عنوان بخشی از قرارداد‌های جدیدی که ناسا در کنار برنامه خود اعلام کرده است و همچنین برای مطالعه شرایط سطح ماه برای فرود‌های آینده استفاده خواهند شد.

 

اولین ماموریت موسوم به «Moon Base I» قرار است پاییز ۲۰۲۶ پرتاب شود و محموله‌هایی از جمله یک ابزار مطالعات سطح قمری و دوربین‌ها را با استفاده از فرودگر شرکت «بلو اوریجین» به نام «بلو مون مارک ۱ اندورنس» (Blue Moon Mark ۱ Endurance) تحویل خواهد داد.

 

اواخر امسال نیز ماموریت «Moon Base II» از فرودگر «گریفین» (Griffin) شرکت استروبیوتیک (Astrobiotic) برای رها کردن ماه‌نورد FLIP شرکت استرولب (Astrolab) استفاده خواهد کرد تا به این استارت‌آپ در طراحی وسایل نقلیه سطح‌نورد آینده ماه کمک کند.

 

در نهایت در مقطعی دیگر در سال ۲۰۲۶، ماموریت «Moon Base III» از فرودگر «Nova-C Trinity» شرکت «اینتوئیتیو ماشین» (Intuitive Machine) برای مطالعه چرخش‌های ماه و رهاسازی محموله‌ها برای آژانس فضایی اروپا و موسسه علوم فضایی و نجوم کره جنوبی استفاده خواهد کرد.

 

ناسا قرارداد‌های مختلفی را هم برای تحویل محموله‌ها و هم برای توسعه کاوشگر‌ها و ماه‌نورد‌ها منعقد کرده است که می‌تواند ردیابی اینکه چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد، پیچیده کند.

 

به هر دو شرکت استرولب و «لونار اوت‌پست» (Lunar Outpost) قرارداد‌هایی برای توسعه و ساخت وسایل نقلیه سطح‌نورد ماه (LTV) به ترتیب به مبلغ ۲۱۹ میلیون دلار و ۲۲۰ میلیون دلار اعطا شده است. در همین حال، به شرکت «بلو اوریجین» مبلغ ۱۱۸ میلیون دلار برای تحویل این ماه‌نورد‌ها به ماه اعطا شد و این شرکت همچنین در حال توسعه ماه‌نورد‌هایی است که ناسا برای ماموریت‌های آینده از آنها استفاده خواهد کرد.

ناسا اخیراً آزمایش فرودگر شرکت «بلو اوریجین» را که قصد دارد برای اولین ماموریت پایگاه ماه از آن استفاده کند، به پایان رسانده و در همین ماه جاری بود که اعلام کرد قبلاً یک نمونه اولیه نسل دوم را که برای حمل خدمه برای آزمایش و آموزش آینده طراحی شده است، دریافت کرده است.

 

این ماموریت‌های جدید برای آزمایش فرودگر‌ها و ماه‌نوردها، بخشی از برنامه به‌روزشده‌ای است که ناسا در ماه فوریه اعلام کرد و بازگشت انسان به سطح ماه را تا سال ۲۰۲۸ به تعویق انداخت.

 

این سازمان همچنین قصد دارد قبل از رسیدن فضانوردان به ماه، به عنوان بخشی از ماموریت MoonFall خود، پهپاد‌هایی را برای بررسی محل‌های فرود به ماه ارسال کند.

