شیوه‌ای که صبح خود را آغاز می‌کنید، فقط روی حال‌وهوای روزتان تأثیر نمی‌گذارد؛ بلکه می‌تواند میزان التهاب بدن را هم تغییر دهد. التهاب کوتاه‌مدت واکنش طبیعی بدن برای مقابله با عفونت یا ترمیم آسیب‌هاست، اما التهاب مزمن خطر بیماری‌هایی مثل دیابت، بیماری قلبی و برخی سرطان‌ها را افزایش می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ در ادامه به ۶ عادت ساده صبحگاهی اشاره می‌شود که می‌تواند به کنترل التهاب مزمن کمک کند:

۱. صبح را با نوشیدن آب شروع کنید

بدن هنگام خواب مقداری آب از دست می‌دهد. نوشیدن یک لیوان آب بلافاصله بعد از بیدار شدن:

به آبرسانی بدن کمک می‌کند

عملکرد عمومی بدن را بهبود می‌بخشد

با کاهش خطر بیماری‌های مزمن مرتبط است

کم‌آبی بدن می‌تواند باعث افزایش التهاب شود و در طولانی‌مدت به التهاب مزمن دامن بزند.

۲. بدن را آرام حرکت دهید

حرکات کششی، پیاده‌روی کوتاه یا یوگای سبک در صبح می‌تواند التهاب مزمن را کاهش دهد. مطالعات نشان داده‌اند حرکات کششی حتی می‌توانند شاخص‌های التهابی را در عضلات و بافت‌های بدن کاهش دهند.

۳. صبح کمی در معرض نور خورشید قرار بگیرید

نور صبحگاهی علاوه بر تنظیم ریتم شبانه‌روزی و بهبود کیفیت خواب، سطح التهاب را کاهش می‌دهد. همچنین نور خورشید به تولید ویتامین D (با اثرات ضدالتهابی شناخته‌شده) کمک می‌کند.

۴. بِری (میوه‌های جنگلی) بخورید

بلوبری، تمشک، شاه‌توت و سایر میوه‌های بری سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند آنتوسیانین‌ها و فلاونول‌ها هستند که به کاهش التهاب بدن کمک می‌کنند.

۵. چند دقیقه آرامش و ذهن‌آگاهی داشته باشید

استرس مزمن یکی از عوامل مهم افزایش التهاب است. تنفس عمیق، مدیتیشن یا حتی خوردن صبحانه بدون موبایل می‌تواند سطح استرس را کاهش دهد.

۶. قهوه یا چای بنوشید

چای سبز: حاوی آنتی‌اکسیدان‌های قوی با اثرات ضدالتهابی

چای سیاه: به دلیل پلی‌فنول‌ها فواید مشابه دارد

قهوه: یکی از بزرگ‌ترین منابع آنتی‌اکسیدان در رژیم غذایی

راهکار‌های دیگر برای کاهش التهاب:

خواب کافی داشته باشید (کم‌خوابی التهاب را افزایش می‌دهد)

در طول روز فعال بمانید (هفته‌ای ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط)

مصرف قند افزوده را محدود کنید

به گزارش خبرآنلاین، کاهش التهاب مزمن همیشه به تغییرات بزرگ نیاز ندارد. چند عادت ساده صبحگاهی می‌تواند در بلندمدت تأثیر قابل توجهی بر سلامت بدن بگذارد.