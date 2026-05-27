کمبود موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت در ارتش آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس تحلیل جدیدی که روز چهارشنبه توسط «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» (CSIS) منتشر شد، پیمانکاران نظامی ایالات متحده دستکم به سه سال زمان نیاز دارند تا ذخایر سه سیستم تسلیحاتی کلیدی را که به طور گسترده در جنگ با ایران استفاده شدهاند، جایگزین کنند. این ارزیابی به نگرانیها دامن زده است که نیروهای آمریکایی در صورت بروز هرگونه درگیری احتمالی در آینده با چین، با کمبود شدید قدرت آتش مواجه خواهند شد.
این سه تسلیحات راهبردی عبارتند از: موشکهای کروز تامهاک (Tomahawk) که برای هدف قرار دادن مواضع در عمق خاک دشمن استفاده میشوند، و موشکهای رهگیر پدافندی پاتریوت (Patriot) و تاد (THAAD) که وظیفه مقابله با موشکها و پهپادهای هجومی را بر عهده دارند.
اندیشکده CSIS در گزارش خود که در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته، آورده است: «ایالات متحده مهمات کافی برای هر سناریوی محتملی در جنگ ایران را در اختیار دارد، اما تخلیه این زرادخانهها، یک "پنجره آسیبپذیری" برای درگیری احتمالی در غرب اقیانوس آرام (تایوان) ایجاد کرده است؛ بنابراین زمان مورد نیاز برای بازسازی این ذخایر به یک نگرانی عمده تبدیل شده است.» این در حالی است که پکن هدف خود را برای آمادگی نظامی جهت تصرف تایوان تا سال ۲۰۲۷ تعیین کرده و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، اخیراً هشدار داده که سوءمدیریت واشینگتن در این پرونده میتواند دو کشور را به سمت یک درگیری علنی سوق دهد.
بودجه تریلیون دلاری ترامپ در برابر چالش زمان؛ مشکل پول نیست، وقت است
این گزارش با اشاره به پیشنهاد بودجه دفاعی تاریخی ۱.۵ تریلیون دلاری دولت دونالد ترامپ برای سال ۲۰۲۷ که روند افزایش تسلیحات از دوره بایدن را به شدت شتاب بخشیده، تاکید میکند با وجود موافقت هر دو حزب در کنگره برای تقویت زرادخانهها، «مشکل امروز پول نیست، بلکه زمان است»؛ چرا که توسعه ظرفیتهای کارخانهای و ساخت این سیستمهای پیچیده سالها به طول میانجامد.