تلاش برای تقویت پیوندهای اقتصادی در اجلاس اپک
به گزارش تابناک، نشست وزرای مسئول تجارت مجمع همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در سال ۲۰۲۶ که روزهای جمعه و شنبه در شهر سوجو استان جیانگسو برگزار شد، با هدف یافتن زمینههای مشترک برای مشارکت همه طرفها در همکاریهای اقتصادی و تجاری، بار دیگر بر حمایت از چشمانداز «منطقه آزاد تجاری آسیا-اقیانوسیه» تأکید کرد و اعضا متعهد شدند روند همگرایی اقتصادی منطقهای را پیش ببرند.
این نشست با دستیابی به اجماعی تازه در زمینه گسترش همکاریهای تجارت دیجیتال به پایان رسید؛ بهگونهای که پیشرفتهای قابل توجهی در تدوین سند چارچوب همکاریهای تجارت دیجیتال منطقهای حاصل شد و راهکارهای جدید برای توسعه تجارت سبز نیز بهطور فعال بررسی شد. این رویداد همچنین پیامی در حمایت از اصلاحات سازمان تجارت جهانی (WTO) ارسال کرد و نقشهراهی برای توسعه بخش خدمات در دهه آینده ترسیم نمود. این دستاوردها نشان میدهد منطقه آسیا-اقیانوسیه همچنان به دنبال گسترش همکاریهای اقتصادی است.
شرکتکنندگان در این نشست گفتوگوهایی صریح، عمیق و سازنده انجام دادند و به نتایج پرباری دست یافتند که از جمله آنها میتوان به صدور بیانیه مشترک «بیانیه سوجو» و تصویب «نقشهراه اپک برای خدمات نوآورانه، رقابتی و تابآور» اشاره کرد.
این نتایج نشان میدهد اقتصادهای منطقه همچنان به هدف اولیه خود یعنی ارتقای آزادسازی تجارت و سرمایهگذاری و تسهیل رشد اقتصادی و شکوفایی منطقه پایبند هستند.
همانطور که «هه لیفنگ» معاون نخستوزیر چین در سخنرانی خود در این نشست تأکید کرد، اعضای اپک تنها با پایبندی به همکاریهای برد-برد بر پایه احترام و اعتماد متقابل میتوانند رفاه مشترک را تقویت کرده و به توسعهای باز، باکیفیت، متوازن و امن دست یابند. چین نیز مایل است با همه طرفها همکاری کند تا روند همگرایی اقتصادی منطقهای را به شکلی عملگرایانه و منعطف پیش ببرد و انرژی مثبت بیشتری به اقتصاد آسیا-اقیانوسیه و جهان تزریق کند.
«وانگ ونتائو» وزیر بازرگانی چین نیز با تشریح دستاوردهای این نشست اعلام کرد چین به همکاری با دیگر اقتصادها برای اجرای اجماعهای مهم بهدستآمده در این نشست، تسهیل نتایج و توافقات بعدی و ایفای نقشی مثبت در اجلاس آتی سران اقتصادی اپک در اواخر سال جاری میلادی ادامه خواهد داد.
چین بهطور ویژه بستری برای گفتوگو میان وزرای تجارت و جامعه تجاری آسیا-اقیانوسیه فراهم کرد. فعالان اقتصادی حاضر در نشست نیز دیدگاهها و پیشنهادهای ارزشمندی ارائه دادند که بخشی از آنها در نتایج نهایی نشست منعکس شد.
همچنین برنامههای جانبی مکملی مانند کارگاههای ظرفیتسازی برگزار شد که حوزههایی از جمله تسهیل تجارت و سرمایهگذاری، پیوند زنجیره تأمین و دیجیتالیسازی تجارت را پوشش میداد. هدف این برنامهها کمک به اقتصادهای در حال توسعه برای ادغام بهتر در روند همکاریهای منطقهای و تضمین بهرهمندی مردم آسیا-اقیانوسیه از دستاوردهای توسعه بود.
این نشست همچنین بر رویکردی مبتنی بر همکاری در حوزه نوآوری تأکید کرد. منطقه آسیا-اقیانوسیه یکی از پویاترین بخشهای اقتصاد جهانی است و از اکوسیستم نوآوری قدرتمندی برخوردار است. در جریان این نشست، شرکتکنندگان همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری مرتبط با هوش مصنوعی را نیز بررسی کردند.
در کنار به رسمیت شناختن این دستاوردها، باید توجه داشت که منطقه همچنان برای تبدیل تعهدات به اقدامات عملی با چالشهایی روبهرو است. اپک بهعنوان یک مجمع همکاری اقتصادی منطقهای، از سازوکار تصمیمگیری مبتنی بر اجماع پیروی میکند و فاقد مکانیسم الزامآور برای حل اختلافات است.
از این رو، بیانیه سوجو نشاندهنده تعهد و جهتگیری مشترک برای همکاری است و اجرای آن به اصلاحات سیاستی و اقدامات عملی اقتصادهای عضو بستگی دارد. تفاوت در سطح توسعه، ساختارهای صنعتی و اهداف سیاستی اقتصادهای منطقه و همچنین شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی کنونی، بر میزان عدم قطعیت در اجرای این دستاوردها میافزاید.
با این حال، دستاوردهای این نشست سازنده ارزیابی میشود. بیانیه سوجو مسیر روشنی برای همکاریهای آینده ترسیم کرده و بستری برای گفتوگو و رایزنی فراهم میکند؛ مسیری که از طریق تعامل و همکاری، به دنبال حل اختلافات و پیشبرد مشترک ساخت جامعه آسیا-اقیانوسیه در سطحی بالاتر است.
اکنون مسیر سوجو تا نشست سران اقتصادی اپک با دستاوردهای ملموستری هموار شده است. در جهانی بیثبات، وزرای تجارت اپک نشان دادند که راه مقابله با گسستگی، انزوا و تفرقه، ایجاد پیوندهایی عمیقتر، هوشمندانهتر و فراگیرتر است؛ پیامی امیدوارکننده که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به شنیدن آن نیاز دارد.