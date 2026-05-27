رد اتهامزنی بیمبنای کرهجنوبی علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «سعید کوزهچی» پس از دیدار با معاون اول وزیر امور خارجه کرهجنوبی، هنگام خروج از ساختمان وزارت خارجه در جمع خبرنگاران و از طریق مترجم این اظهارات را مطرح کرد. او همچنین مراتب تاسف خود را نسبت به حادثه کشتی کره ای ابراز نمود.
سفیر ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا دولت ایران نتایج تحقیقات دولت کرهجنوبی را میپذیرد و آیا تهران قصد عذرخواهی دارد یا نه، ضمن رد هرگونه ارتباط ایران با این حادثه تأکید کرد: «لازم است نسبت به عملیاتهای پرچم دروغین از سوی طرفهای متخاصم هوشیار بود.»
او همچنین با اشاره به تحولات منطقه گفت: «در تنگه هرمز مواردی شبیه راهزنی دریایی رخ داده است و شرایطی که امروز شاهد آن هستیم، پیامد اقدامات رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل است.»
کوزهچی در ادامه با اشاره به بمباران مدرسه ابتدایی در میناب و کشته شدن تعدادی از دانشآموزان و غیر نظامیان اظهار داشت: «با توجه به سابقه عملیاتهای فریبکارانه آمریکا، نمیتوان چنین احتمالاتی را بهطور کامل کنار گذاشت.»
او این سخنان را در پاسخ به گمانهزنیها درباره عامل حمله به کشتی ناموهو مطرح کرد؛ اظهاراتی که بهنوعی به احتمال دخالت آمریکا در این حادثه اشاره می کرد
سفیر ایران در کرهجنوبی، همچنین افزود: «آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که تنشهای فعلی در خاورمیانه نتیجه سیاستها و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا است. ایران اهمیت زیادی برای عبور امن کشتیها از تنگه هرمز قائل است و خواهان حفظ امنیت کشتیرانی در این آبراه است.»
وی همچنین درباره دیدار خود با معاون اول وزیر امور خارجه کرهجنوبی، که حدود ۴۰ دقیقه طول کشید، گفت: «گفتوگوها به روابط دوجانبه اختصاص داشت و درباره راههای گسترش و تقویت همکاریها و توسعه روابط میان دو کشور تبادل نظر کردیم.»
پیش از این، معاون اول وزیر امور خارجه کرهجنوبی در جریان اعلام نتایج تحقیقات درباره حمله روز ۴ مه به کشتی ناموهو در تنگه هرمز ادعا کرده بود که «مجموعهای از شواهد و قرائن به سمت ایران اشاره دارد.»