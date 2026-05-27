ترامپ: با تحویل اورانیومها هم خبری از لغو تحریمها نیست!
به گزارش تابناک، ترامپ روز چهارشنبه در گفتوگو با شبکه «پیبیاس نیوز» مدعی شد که ایران در ازای کنار گذاشتن اورانیوم با غنای بالا، از لغو تحریمها برخوردار نخواهد شد.
درحالی رفع تحریمها و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران از شروط اصلی هرگونه توافق احتمالی است، ترامپ در پاسخ به این سوال که «آیا توافق فعلی شامل کنار گذاشتن اورانیوم غنیشده ایران در برابر لغو تحریمها خواهد بود؟» ادعا کرد: «نه، نه، اصلا. هیچ کاهش تحریمی در کار نیست.»
پیشتر «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگو با شبکه آمریکایی VICE NEWS در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد ایران برای پایان دادن به خصومتها با ایالات متحده که از طریق پاکستان منتقل شده بود، گفت: «ما هیچ امتیازی از ایالات متحده نمیخواهیم؛ ما صرفاً خواهان حقوق خود هستیم. تحریمها باید لغو شوند، داراییهای مسدودشده ایران باید آزاد شده و در اختیار کشور قرار گیرد.»
ترامپ همچنین مدعی شد که در تماسهای اخیر با چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی، اردن، مصر و دیگر کشورها تاکید کرده است که پیوستن به «توافقنامههای ابراهیم» باید برای آنها الزامی باشد.
عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که بدون تضمین تشکیل کشور مستقل فلسطین، به این توافقها نخواهد پیوست. ترامپ در پاسخ به این سوال که چرا «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان، باید بدون وجود مسیری برای تشکیل کشور فلسطین به توافقنامههای ابراهیم بپیوندد، گفت: «چون این برای عربستان عالی است. برای عربستان فوقالعاده است.»