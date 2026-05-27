هلند مدعی ارسال مینروب برای اقدام در تنگه هرمز شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این نامه که توسط وزیر دفاع و وزیر امور خارجه هلند امضا شده، ادعا شده است که این مینروب که همین هفته اعزام خود را آغاز میکند، از اواسط ژوئن قادر خواهد بود به گروه دائمی مقابله با مین ناتو بپیوندد.
این وزرا همچنین ادعا کردند که مقدمات ایفای نقش احتمالی هلند در تضمین امنیت مسیرهای کشتیرانی در منطقه خلیج فارس در حال انجام است.
شایان ذکر است، ایران پس از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود، با توجه به تبادل آتش میان ایران و کشورهای منطقه که سرزمین خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار داده بودند، تردد در آبراه بینالمللی تنگه هرمز را که بخش ترانزیتی آن در آبهای سرزمینی ایران واقع شده، به ویژه برای کشتیهای کشورهای متخاصم ممنوع و اعلام کرد که از این پس تردد کشتیها باید با هماهنگی کامل ایران انجام شود.
ایران همچنین با اعمال قانون بر کشتیهای عبوری از این مسیر، ابتکار دریافت هزینه خدمات و مدیریت راهوری برای عبور امن از این مسیر را ارائه کرد که این موضوع از سوی کشورهای مختلف با واکنش مواجه شد.
مقامات ایران ذیل شروط آتشبس با آمریکا موافقت کرده بودند تنگه هرمز را تحت نظارت نیروهای مسلح ایران در مدت مذاکرات با واشنگتن به طور موقت بازگشایی کنند اما محاصره دریایی غیرقانونی ایران از سوی آمریکا پس از بینتیجه ماندن دور اول مذاکرات در اسلامآباد منجر به بازگردانی وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از آتشبس شد.
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیرا در گفتوگویی درباره ادعاها علیه ایران در ارتباط با دریانوردی در تنگه هرمز گفت: «باید به یاد داشته باشیم که تنگه هرمز قبل از ۲۸ فوریه، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل اقدام تجاوزکارانه خود را علیه ایران آغاز کردند، باز بود. بنابراین، تمام جامعه بینالمللی باید در نظر داشته باشند که ایالات متحده باید در قبال این وضعیت در خلیج فارس و تنگه هرمز پاسخگو باشد. بهعنوان یک کشور ساحلی در کنار عمان، ما عبور ایمن کشتیها و شناورها را از تنگه هرمز بدون به خطر انداختن حاکمیت و امنیت ملی تضمین میکنیم.»
او افزود: «ما در حال کار بر روی یک پروتکل و مکانیسمی برای اطمینان از تضمین عبور ایمن و در عین حال، در نظر گرفتن نگرانیهای مربوط به امنیت ایران هستیم.»