برکناری قریب‌الوقوع مدیرعامل باشگاه لیگ برتری

مدیرعامل فعلی یک باشگاه مهم قرار است ظرف چند روز آینده از مدیریت برکنار شود و یک چهره آشنا جای او را در این سمت خواهد گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، جنگ تحمیلی و حمله به کارخانه فولاد مبارکه و شرایط ویژه‌ای که پس از آن برای سپاهان ایجاد شد، این باشگاه اصفهانی را وارد دوره‌ای سخت کرد و شایعات زیادی پیرامون این باشگاه به گوش می‌رسید. در پی این اتفاقات و از دست رفتن تولید در کارخانه فولاد مبارکه خبر رسید که خزانه باشگاه سپاهان خالی تر از همیشه شده و دیگر در این تیم خبری از بریز و بپاش های هر ساله نخواهد بود. حتی این شایعه مطرح شد که زردها برای فصل آینده با تیمی متشکل از بازیکنان رده های پایه در لیگ شرکت خواهند کرد و داورطلبانه قید حضور در آسیا را زده اند که البته مدیران زردها این شایعه را تکذیب کردند.

اما نشانه های خزانه خالی خیلی زود عیبان شد؛ در وهله اول سپاهان تمامی خارجی های خود را منهای ریکاردو آلوز مرخص کرد و در وهله دوم مجوز حرفه ای این تیم به دلیل تراز منفی صادر نشد تا مشخص شود اوضاع در اصفهان بحرانی است.

در همین راستا شنیده می شود منوچهر نیکفر مدیرعامل فعلی سپاهان، طی چند روز آینده از سمت خود برکنار خواهد شد تا صندلی مدیریت این باشگاه محبوب اصفهانی را به فرد دیگری بدهد. نکته جالب اینکه مدیرعامل جدید یک چهره آشناست.

بر اساس قرار است محمدرضا ساکت به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان منصوب شود تا جای نیکفر را بگیرد.

به احتمال فراوان با آمدن ساکت، سپاهان مجوز حرفه‌ای سازی خود را جهت حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را به دست می‌آورد تا خطری آنها را تهدید نکند. به ویژه اینکه ساکت با مدیران مستقر در فدراسیون فوتبال و شخص مهدی تاج روابط نزدیکی دارد و زردها امیدوارند بواسطه این روابط مجوز حرفه ای سپاهان صادر شود.

ساکت پیش از این در ۲ مقطع، به عنوان نفر اول و مدیرعامل سپاهان منصوب شده بود.

