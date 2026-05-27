احتمال اعلام یکطرفه نهاییشدن توافق از سوی ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از فارس، منابع آگاه میگویند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، احتمال دارد طی ساعات آینده به صورت یکطرفه اعلام کند که توافق ایران و آمریکا نهایی شده است.
این اقدام از سوی ترامپ با هدف اعمال فشار و القای توافق به افکار عمومی، پیش از رفع کامل اختلافات، ارزیابی میشود.
با این حال، یک عضو تیم مذاکرهکننده ایرانی در گفتوگو با خبرنگار فارس تأکید کرده است که هنوز برخی موارد حل نشده باقی مانده و تا زمانی که همه موضوعات مدنظر ایران حل نشود، هیچ توافقی در کار نخواهد بود.
به گفته این منبع، در صورت رفع کامل این موارد، ایران رسماً نتیحه را اعلام خواهد کرد.
