صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ

منابع آگاه می‌گویند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال دارد طی ساعات آینده به صورت یک‌طرفه اعلام کند که توافق ایران و آمریکا نهایی شده است. این اقدام از سوی ترامپ با هدف اعمال فشار و القای توافق به افکار عمومی، پیش از رفع کامل اختلافات، ارزیابی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۹۰
| |
39175 بازدید
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس، منابع آگاه می‌گویند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال دارد طی ساعات آینده به صورت یک‌طرفه اعلام کند که توافق ایران و آمریکا نهایی شده است. 

این اقدام از سوی ترامپ با هدف اعمال فشار و القای توافق به افکار عمومی، پیش از رفع کامل اختلافات، ارزیابی می‌شود.

با این حال، یک عضو تیم مذاکره‌کننده ایرانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تأکید کرده است که هنوز برخی موارد حل نشده باقی مانده و تا زمانی که همه موضوعات مدنظر ایران حل نشود، هیچ توافقی در کار نخواهد بود. 

به گفته این منبع، در صورت رفع کامل این موارد، ایران رسماً نتیحه را اعلام خواهد کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران مذاکره توافق تیم مذاکره کننده
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر قالیباف به قطر درباره امول بلوکه‌شده موفقیت‌آمیز بود
ترامپ پیش‌نویس تفاهم با ایران را به نتانیاهو هم ارائه کرد
میدل ایست آی: ایران جنگ را برده است
روبیو: میزان پیشرفت مذاکرات با ایران ارزیابی خواهد شد
نقشه دشمن این است که ما را مقابل هم بگذارد
ترامپ: با تحویل اورانیوم‌ها هم خبری از لغو تحریم‌ها نیست!
تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!
شرط جدی ایران برای امضای توافق نهایی
جدیدترین نظرسنجی از مردم ایران در مورد مذاکرات
گزارش سی‌ان‌ان از نگرانی آمریکایی‌ها از جنگ با ایران
ادعای تازه کاخ سفید درباره توافق با ایران
نبویان: چرا باید به رژیم شرور آمریکا تعهد بدهیم؟
«اعلامیه اسلام‌آباد»؛ نام توافق اولیه ایران و آمریکا
تهدید تازه ترامپ برای وادار کردن ایران به مذاکره
سه خواسته ایران در هر گونه مذاکره با آمریکا
عکس: پست جنگ‌افروزانه ترامپ در میانه اخبار توافق!
ماجرای تهدیدها و عقب‌نشینی‌های ترامپ چیست؟
ادعای تکراری ترامپ علیه ایران
اعلام بن بست مذاکرات/ترامپ منتظر پیشنهاد جدید ایران
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lni
tabnak.ir/005lni