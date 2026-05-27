نبویان: چرا باید به رژیم شرور آمریکا تعهد بدهیم؟

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: چرا باید به رژیم شرور آمریکا بعد از حمله و شهادت امام خامنه‌ای، در مورد موضوعات هسته‌ای تعهد بدهیم؟ اساساً به آمریکا چه ربطی دارد؟

به گزارش تابناک، سید محمود نبویان، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سوال اساسی:

ایران عضو ان پی ای است

چرا باید به رژیم شرور آمریکا بعد از حمله و شهادت امام خامنه‌ای، در مورد موضوعات هسته‌ای تعهد بدهیم؟ اساساً به آمریکا چه ربطی دارد؟