نبویان: چرا باید به رژیم شرور آمریکا تعهد بدهیم؟
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: چرا باید به رژیم شرور آمریکا بعد از حمله و شهادت امام خامنهای، در مورد موضوعات هستهای تعهد بدهیم؟ اساساً به آمریکا چه ربطی دارد؟
کد خبر: ۱۳۷۵۳۸۴| |
1924 بازدید
به گزارش تابناک، سید محمود نبویان، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
سوال اساسی:
ایران عضو ان پی ای است
چرا باید به رژیم شرور آمریکا بعد از حمله و شهادت امام خامنهای، در مورد موضوعات هستهای تعهد بدهیم؟ اساساً به آمریکا چه ربطی دارد؟
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟