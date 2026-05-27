مهار آتش‌سوزی در فرودگاه بین‌المللی امام (ره)

آتش‌سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک فرودگاه بین‌المللی امام مهار شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد: ساعتی قبل طبقه سوم ساختمان اداری گمرک شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) دچار حریق شد.

وی افزود: پس از آگاهی پرسنل فرودگاهی و اطلاع به آتش‌نشانی، نیروهای عملیاتی آتش‌نشان به سرعت به محل حریق رسیدند و هم‌اکنون آتش‌سوزی اطفا شده است.

به گفته وی، نظر اولیه احتمالی شروع آتش‌سوزی از اتاق سرور واقع در ساختمان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) است.

همچنین طبق اعلام ارتباطات، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)؛ عصر امروز، به دنبال اعلام وقوع آتش‌سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک، تیم آتش‌نشانی شهر فرودگاهی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد. با توجه به حجم بالای آتش، همکاران آتش‌نشانی به سرعت وارد عمل شده و موفق شدند آتش را مهار کنند و از گسترش آن به سایر طبقات جلوگیری به عمل آورند.

در حال حاضر همکاران آتش نشانی در حال تخلیه آب از طبقه سوم با کف کش هستند.

خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از افراد حاضر در ساختمان و محوطه آسیب ندیده‌اند.

علت آتش‌سوزی و میزان خسارات توسط کارشناسان در دست بررسی است.

