ترامپ برای آبروی خودش به ایران پول می‌دهد

ترامپ به یک توافق با ایران نیاز دارد، اما نه برای هسته‌ای برای آبروی خودش. او در آستانه دادن «پول قابل‌توجهی» به ایران است.
به گزارش تابناک؛ بجسیکا تارلوف؛ تحلیلگر فاکس‌نیوز در توییتی نوشت: ترامپ به یک توافق با ایران نیاز دارد، اما نه برای هسته‌ای برای آبروی خودش. او در آستانه دادن «پول قابل‌توجهی» به ایران است، آن هم در شرایطی که محبوبیتش پایین‌تر از همیشه است، قیمت بنزین به ۴.۵ دلار رسیده و کشاورزان آمریکایی التماس کود شیمیایی می‌کنند.

ایران دیگر تهدید‌های ترامپ را باور ندارد. توییت‌های زیاد و وقت‌کشی‌های مکرر از سوی تهران، قدرت بازدارندگی واشنگتن را صفر کرده.

توافق با ایران تهدید ترامپ قدرت بازدارندگی قیمت بنزین
