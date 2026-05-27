آمادگی مجدد روسیه برای تحویل اورانیوم‌های ایران

معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز با بیان این که پیشنهاد مسکو برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده از ایران در هرگونه توافق احتمالی تهران ـ واشنگتن همچنان مطرح است، گفت که سرنوشت این مواد هسته‌ای در فرصت مذاکراتی دیگری به جز گفت‌وگوهای پایان جنگ میان ایران و آمریکا مطرح خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز در جمع خبرنگاران با توجه به مذاکرات جاری ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ گفت: «پیشنهاد روسیه برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده از ایران همچنان روی میز است، اما مسکو کمک‌های خود را به کسی تحمیل نمی‌کند.»

با توجه به موضع ایران مبنی بر اینکه بحث اورانیوم غنی‌شده فعلا در دستور کار مذاکرات پیرامون دستیابی به تفاهمنامه پایان جنگ قرار ندارد، ریابکوف نیز در راستای این موضع گفت: «روسیه معتقد است که اگر آمریکا و ایران به توافق برسند، سرنوشت اورانیوم غنی‌شده موضوع گفت‌و‌گو‌های آتی خواهد بود.»

ایران اعلام کرده است که پس از نهایی شدن تفاهم‌نامه یادشده، فرصت مذاکراتی دیگری در چارچوب زمانی مشخص برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده پیرامون برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران منجر خواهد شد.

به گفته ریابکوف، «روسیه بار‌ها به آمریکا اعلام کرده است که آماده است اورانیوم غنی‌شده ایران را خارج کند.»

تحولات جنگ اوکراین

معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره حملات اخیر اوکراین به اماکن غیرنظامی در روسیه گفت: اجازه نخواهیم داد حقایق مربوط به حمله اوکراین به کالج لوهانسک تحریف شود یا مسکوت بماند.

او درباره نتایج مذاکرات «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در آلاسکا گفت: جایگزینی برای چارچوب توافق روسیه و آمریکا در انکوریج وجود ندارد و زمان آن رسیده است که به این توافقات جنبه عملی داده شود.

ریابکوف همچنین با بیان این که «در حال حاضر هیچ توافق مشخصی درباره تماس‌های جدید میان پوتین و ترامپ وجود ندارد» بیان کرد: آمریکا درخواستی برای تایید رسمی سفیر جدید خود در روسیه مطرح نکرده است.

