ورود رسمی پزشکیان به پرونده باشگاه پرسپولیس
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی نامه باشگاه پرسپولیس به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در روزهای گذشته، پیگیریها نشان میدهد که این نامه وارد فاز بررسی در نهاد ریاست جمهوری شده و جلساتی نیز در همین خصوص برگزار شده است.بر اساس اطلاعات به دست آمده، ۲ نفر از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری طی روزهای اخیر با حدادی، مدیرعامل پرسپولیس جلسهای برگزار کرده و در جریان جزئیات درخواستها و دغدغههای مطرحشده از سوی این باشگاه قرار گرفتهاند. همچنین این افراد جلساتی جداگانه با تاج، رئیس فدراسیون و کشوریفرد از مدیران ارشد سازمان لیگ برگزار کردهاند تا ابعاد مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
شنیدهها حاکی از آن است که نمایندگان نهاد ریاست جمهوری پس از جمعبندی مباحث مطرحشده، قرار است به زودی گزارش نهایی خود را به رئیسجمهور ارائه دهند تا درباره درخواستهای مطرحشده تصمیمگیری شود.باشگاه پرسپولیس در نامهای که خطاب به پزشکیان به عنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده، درخواستهایی را مطرح کرده که گفته میشود بخشی از آن به مسائل شرایط فوتبال و سهمیه آسیایی مربوط میشود. با این حال هنوز جزئیات رسمی این نامه از سوی باشگاه یا نهاد ریاست جمهوری منتشر نشده است.به نظر میرسد طی روزهای آینده و پس از ارائه گزارش نهایی، موضع رسمی درباره این نامه و درخواستهای باشگاه پرسپولیس اعلام شود.نیمهتمام ماندن لیگ برتر باعث شده تا فدراسیون ۳ تیم اول را برای مسابقات آسیایی معرفی کند. اقدامی که با واکنش منفی پرسپولیسیها مواجه شده است.