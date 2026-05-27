صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات آتش‌سوزی در مجتمع تجاری میدان شوش

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، از وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری واقع در میدان شوش خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۳۵
| |
2370 بازدید
جزئیات آتش‌سوزی در مجتمع تجاری میدان شوش

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، اظهار کرد: ساعت ۱۲ و ۲۲ دقیقه روز چهارشنبه یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان تجاری واقع در میدان شوش، خیابان صابونیان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو‌های پشتیبانی از جمله تانکر آب، خودروی تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در زمان ۴ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند در یک مجتمع تجاری که امروز فعال بوده و کسبه مشغول کار بودند، روی سطح پشت بام چند دستگاه چیلر بزرگ (برج خنک‌کننده) در ابعاد بسیار بزرگ قرار دارد و همچنین چند انبار با فاصله چند متری کنار آنها وجود دارد.

سخنگوی آتش‌نشانی تصریح کرد: یکی از این چیلر‌ها به طور کامل شعله‌ور شده بود. با توجه به اینکه ورق‌های روی این چیلر‌ها غالباً از جنس قابل اشتعال و کامپوزیت است، در دقایق اولیه دود بسیار زیادی از آن متصاعد شده بود به طوری که به دلیل قرارگیری بر روی پشت بام، دود از نقاط مختلف شهر به خوبی قابل رویت بود. آتش در حال سرایت به چیلر‌های مجاور بود.

ملکی ادامه داد: در نزدیکی چیلرها، یکی دو انبار وجود داشت که بخشی از سقف آنها تحت تأثیر آتش قرار گرفته بود و حریق در حال سرایت به اجناس داخل انبار‌ها و چیلر‌ها بود. همچنین مقداری دود به داخل طبقه پایین نفوذ کرده بود که تعدادی از افراد حاضر در ساختمان پیش از رسیدن آتش‌نشانان ساختمان را تخلیه کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفا و مهار حریق را آغاز کردند و خوشبختانه خیلی سریع موفق شدند حجم گسترده آتش و دود را تحت کنترل درآورند و از سرایت آتش به سایر چیلر‌ها و انبار‌های مجاور جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت و تلفات جانی در پی نداشت و در حال حاضر آتش به طور کامل مهار شده و نیرو‌های آتش‌نشانی مشغول مراحل پایانی عملیات و لکه‌گیری هستند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جلال ملکی آتش سوزی میدان شوش شهرداری تهران مصدومیت
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش سوزی گسترده در نمای یکی از برج‌های چیتگر + عکس
آتش سوزی در فرودگاه امام‌خمینی
شهرداری چه تعداد آسیب‌دیده جنگ را اسکان داد؟
آتش سوزی یک مجتمع مسکونی در تبریز
آتش‌سوزی شدید و گسترده در کارخانه پاکدشت
پایان ستاره ووشو ایران رقم خورد!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lmp
tabnak.ir/005lmp