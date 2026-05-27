در بیانیه جنبش حماس آمده است که محمد عوده ملقب به "ابو عمرو" فرمانده و مجاهد بزرگ گردان های شهید عزالدین القسام آسمانی شد و روح بلند وی به ملکوت اعلی پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این جنبش تاکید کرد: شهید عوده ثابت قدم و استوار، با نثار خون خویش، صفحه دیگری از عزت و کرامت را رقم زد.

جنبش حماس در بیانیه خود از همه مردم خواست تا بعد از نماز ظهر امروز چهارشنبه برای تشییع پیکر این شهید و خانواده اش از مسجد النور در خیابان انقلاب شهر غزه، حضور بهم رسانند و فریاد «الله اکبر» و حمایت از مقاومت سردهند.

جنبش حماس تاکید کرد که نتیجه جهاد پیروزی یا شهادت در راه خدا است.

پیش از این، ارتش رژیم صهیونیستی گفته بود که محمد عوده فرمانده گردان های شهید عزالدین القسام را روز سه شنبه در حمله ای به شهر غزه به شهادت رسانده است.

براساس منابع عربی، در این حمله هوایی علاوه بر شهید عوده، ۳ نفر دیگر به شهادت رسیده و ۲۰ نفر هم زخمی شدند.

شهید عوده به تازگی به جای شهید «عزالدین حداد»، به عنوان فرمانده گردان های شهید عزالدین القسام منصوب شده بود.

