علی باقری: ذخایر اورانیوم در مذاکرات مطرح نیست

معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد که موضوع ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در دستور کار مذاکرات قرار ندارد.
علی باقری امروز (چهارشنبه)، که برای شرکت در در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی به روسیه سفر کرده، در حاشیه این نشست و در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌سازی‌شده ایران، به‌صراحت گفت: «این موضوع در دستور کار مذاکرات نیست.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس، اظهارات معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره سرنوشت 400 کیلوگرم اورانیوم با درصد غنای 60 درصد تصریح کرده بود «درباره مباحث هسته‌ای تکلیف خیلی روشن است، ما عضو معاهده NPT‌ هستیم و به عنوان عضو حق داریم از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنیم.»

وی ادامه داد: درباره اورانیوم غنی ‌شده با درجه بالا ایران هم مواضعمان را خیلی روشن بیان کردیم. اگر بخواهیم در این مرحله درباره جزئیات این مباحث بحث کنیم، به نتیجه نمی‌رسیم. چون قبلا این مسیر را رفته‌ایم و اختلاف‌نظرها اینقدر زیاد بوده که نتوانستیم به نتیجه برسیم.

در این شرایط، برخی رسانه‌های غربی همچون شبکه «سی‌ان‌ان» گزارش کرده بود که رئیس‌جمهور آمریکا تأکید دارد که این اورانیوم با درصد غنای بالای ایران باید قبل از برآورده شدن درخواست‌های مالی ایران از بین برود.
وزیر خارجه ایران سیدعباس عراقچی  نیز اخیراً در نشستی خبری در هند گفت: موضوع مواد غنی‌ شده ما مسئله‌ای بسیار پیچیده است و اکنون با آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که چون در این مورد خاص تقریباً به بن‌بست رسیده‌ایم، بهتر است بررسی آن را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: بنابراین فعلاً این موضوع در دستور گفت‌وگو یا مذاکره قرار ندارد، اما در مراحل بعدی به آن خواهیم پرداخت. زمانی که به آن مرحله برسیم، طبیعتاً رایزنی‌های بیشتری با روسیه خواهیم داشت تا ببینیم آیا پیشنهاد روسیه می‌تواند کمکی به حل مسئله بکند یا خیر.

برچسب ها
علی باقری اورانیوم مذاکرات شورای امنیت ملی اسماعیل بقایی
