فاکس‌نیوز: ترامپ به توافق با ایران نیاز دارد

تحلیلگر سرشناس آمریکایی و مجری شبکه فاکس‌نیوز تصریح کرد که ترامپ بیش از آن‌که به دنبال توافق هسته‌ای باشد، به یک توافق با ایران برای پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نیاز دارد.
جسیکا تارلوف، تحلیلگر سرشناس آمریکایی، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد که دونالد ترامپ بیش از آنکه به دنبال توافق هسته‌ای با ایران باشد، تشنه یک پیروزی سیاسی برای انتخابات میاندوره‌ای است و به همین دلیل، آماده است برای حفظ آبروی خود، پول کلانی به ایران بپردازد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مجری و مفسر سیاسی شبکه فاکس نیوز، در توییتی تند و کنایه‌آمیز نوشت: «دونالد ترامپ، بیشتر از یک توافق هسته‌ای، به یک توافق برای انتخابات میان‌دوره‌ای نیاز دارد و هر اتفاقی هم که طی چند روز آینده بیافتد، باید در همین چارچوب درک کرد.»

تارلوف سپس با اشاره به وضعیت متزلزل ترامپ در داخل آمریکا مدعی شد: «دقیقاً به همین دلیل است که او در آستانه آن است که برای حفظ آبروی خود، پول هنگفتی به ایران بدهد؛ آن هم در حالی که محبوبیت ترامپ مثل همیشه در پایین‌ترین حد خودش است، قیمت بنزین ۴ دلار و ۵۰ سنت شده، و کشاورزان ما برای تهیه کود شیمیایی التماس می‌کنند.»

این تحلیلگر آمریکایی در بخش دیگری از توییت خود، قدرت بازدارندگی تهدیدهای واشنگتن علیه تهران را زیر سؤال برد و نوشت: «کاملاً روشن است که ایران دیگر تهدیدهای ترامپ را باور نمی‌کند. توییت‌های زیادی زده شده و از زیر کار در رفتن‌های زیادی صورت گرفته.»

تارلوف در پایان، کارنامه ترامپ در قبال ایران را این‌گونه جمع‌بندی کرد: «افتضاحی است که این رئیس‌جمهور نمی‌تواند از آن خلاص شود.»

اظهارات این مجری شبکه فاکس‌نیوز در شرایطی مطرح شده است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، موجی از انتقادات از سوی دموکرات‌ها و حتی هم‌حزبی‌های ترامپ علیه این جنگ مطرح شده است و بسیاری بر این باورند که ترامپ هیچ راهبردی برای خروج از این جنگ ندارد.

