هشدار نهایی اردوغان به نتانیاهو

رئیس‌جمهوری ترکیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت نخست وزیر ظالم این رژیم، درس لازم را از دست مسلمانان خواهد گرفت.
رجب طیب اردوغان همزمان با فرارسیدن عید قربان، با ابراز همبستگی با مردم غزه از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد و او را ظالم خواند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با اشاره به وضعیت غزه گفت: از طرف خود و ملتم، قوی‌ترین پیام‌های همبستگی را به همه برادران و خواهرانی که این عید را در غم، درد و اندوه عمیق، به‌ویژه در غزه سپری می‌کنند، تقدیم می‌کنم و عید قربان را به آنان تبریک می‌گویم.

اردوغان پس از اقامه نماز عید در مسجد چاملیجا در استانبول، در جمع خبرنگاران تاکید کرد که جنگ غزه، جشن‌های عید قربان را برای مسلمانان در ترکیه و سراسر جهان تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی با اشاره به تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه گفت: فرد ظالمی که با نام نتانیاهو شناخته می‌شود، درس لازم را از دست مسلمانان جهان خواهد گرفت.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت اما به اهداف خود از راه جنگ نرسید و مجبور به توافق آتش بس با جنبش حماس شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سر باز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه و کشتار مردم ادامه داده است.
 

نتانیاهو اردوغان مسلمانان انتقام رژیم صهیونیستی ترکیه جنبش مقاومت غزه
ناشناس

Iran (Islamic Republic of)

۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
6
45

خودت مگه مسلمان نیستی. خوب تو برو به نتانیاهو ظالم درس بده و سرجاش بنشون. وجودشو نداری الکی نظر نده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
با حرف زدن که نتانیاهو درس نمی گیره کشور‌های مسلمان باید اعتلاف تشکیل می دادند و مستقیماً جواب نتانیاهو را با موشک و پهپاد می دادند تنها مسلمان بودن کافی نیست مسلمان به کسی گفته می‌شود که از مظلوم حمایت کند
ناشناس

Iran (Islamic Republic of)

۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
6
40

وای نکشیمون دلاور، نه بهشون رحم کن

ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
مسلمانان باید متحد می شدند و مستقیماً با نتانیاهو می جنگیدند والا بیانیه و حرف زدن فایده ندارد در قیامت از مسلمانان خواهند پرسید که در حمایت از مظلوم در برابر ظالم چه کار کردی
ناشناس

Iran (Islamic Republic of)

۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
6
33

اردوغان دستش با صهیونیست ها تو یه کاسه است ، انرژی اسرائیل از طریق خط لوله باکو به ترکیه تأمین میشه ، منافق تر از اردوغان وجود نداره
ناشناس

Iran (Islamic Republic of)

۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
6
29

رجب جان اگه واقعا راست میگی خط لوله نفت آذربایجان به اسراییل رو که از ترکیه رد میشه ببند.
لباسهای ارتش اسراییل هم ندوز
ناشناس

Iran (Islamic Republic of)

۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
6
23

خودت هم همدستی
پنتت

Iran (Islamic Republic of)

۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
4
16

باشه
ناشناس

Iran (Islamic Republic of)

۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
5
27

حرفهای اردوغان این شکلیه و عملش ۱۸۰ درجه متفاوته
ناشناس

Switzerland

۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
5
17

جنگ زرگری معلوم نیست داره پشت پرده چیا به هم میگن علیه ایران
ناشناس

Iran (Islamic Republic of)

۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
9
3

البته به شخصه خیلی به اردوغان و حرفهاش اعتقاد ندارم. ولی گویا ترکیه و اسرائیل به دلایل مختلف (من جمله سوریه) در مسیر تقابل نظامی قرار گرفته اند. بهتر است که برای ان جنگ اماده باشیم.
