صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سند نهایی توافق بر مدار منافع ملی ایران امضا می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: هر آنچه که در نهایت مذاکرات به مرحله امضا برسد، قطعاً سندی خواهد بود که در چارچوب خطوط قرمز نظام و در راستای صیانت از منافع ملی و حقوق مردم ایران تنظیم شده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۰۳
| |
9344 بازدید
|
۲
سند نهایی توافق بر مدار منافع ملی ایران امضا می‌شود

علاء‌الدین بروجردی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک و تهیه پیش‌نویس توافق اولیه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا گفت: در این پیش‌نویس مقرر شده است که در گام اول، آمریکا متعهد به برقراری آتش‌بس فراگیر ۶۰ روزه در تمامی جبهه‌های نبرد، به‌ویژه در خاک لبنان شود.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ وی همچنین آزادسازی بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و پایان دادن به محاصره دریایی را از دیگر الزامات این توافق دانست و تصریح کرد: در مقابل، جمهوری اسلامی نیز اجازه خواهد داد تا تردد کشتی‌ها در منطقه بر اساس سازوکارها و ضوابط حاکمیتی ایران فعال شود تا بدین ترتیب امنیت دریایی با حفظ اقتدار ملی تامین گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه این توافق در مرحله فعلی بر موضوعات تنش‌زدا متمرکز است و به پرونده‌ پیچیده هسته‌ای ورود نمی‌کند، افزود: در صورت پذیرش این اصول و اجرایی شدن گام نخست، باقی مسائل فیمابین و مذاکرات تکمیلی به مرحله دوم توافق موکول خواهد شد تا در بستری جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ترامپ فاقد تعادل روانی برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ است

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس در ادامه با اشاره به رفتارهای دوگانه و مواضع متضاد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران که گاهی از پیشرفت در توافق و گاهی از تشدید محاصره و تعلیق غنی‌سازی سخن می‌گوید، اظهار کرد: واقعیت این است که رئیس‌جمهور آمریکا فردی فاقد تعادل روحی و روانی است و اظهاراتی را مطرح می‌کند که به هیچ‌وجه در شأن رئیس‌جمهور یک کشور مدعی نیست؛ لذا نمی‌توان به این گفته‌های متناقض و بی‌ثبات اعتنای چندانی کرد.

سند نهایی توافق صرفاً بر مدار منافع ملی ایران امضا می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی و نظام بر اساس هیجانات توئیتی ترامپ تصمیم‌گیری نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای و اظهارات ضد و نقیض مقامات کاخ سفید، آنچه برای ما اهمیت دارد خروجی نهایی مذاکرات است؛ بر این اساس، هر آنچه که در نهایت به مرحله امضا برسد، قطعاً سندی خواهد بود که در چارچوب خطوط قرمز نظام و در راستای صیانت از منافع ملی و حقوق مردم ایران تنظیم شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علاءالدین بروجردی توافق ایران آمریکا توافق ایران و آمریکا تنگه هرمز برنامه هسته ای
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نبویان: چرا باید به رژیم شرور آمریکا تعهد بدهیم؟
انتشار سند غیررسمی از چارچوب‌بندی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
مذاکره ایران و عمان درباره سازوکار مدیریت تنگه هرمز
پیامدهای نظامی توافق احتمالی ایران و آمریکا
آمادگی مجدد روسیه برای تحویل اورانیوم‌های ایران
دونالد ترامپ برای پایان جنگ باید تحقیر شود
اکسیوس: ۴ شرط توافق با تهران اعلام شد
ادعای وزیر خارجه فرانسه علیه حق ایران در تنگه هرمز
سید علی خمینی: مذاکره فعلی با آمریکا، نوعی جهاد است
انتشار جزئیاتی از پاسخ ایران به آمریکا
ادعای جدید ترامپ: ایران به شدت دنبال توافق است!
واکنش امارات به نشانه‌های توافق ایران و آمریکا
ترامپ: حاضر به دادن هیچ امتیازی به ایران نیستم!
ترامپ: احساس می‌کنم که به توافق با ایران نزدیک می‌شویم
عصبانیت آمریکا از یک خبر درباره تنگه هرمز
مذاکره، هیچ نسبتی با تحمیل و تهدید ندارد
شرایط مهم برای توافق جدید ایران و آمریکا
عکس: بیلبوردهای تهران با شروط ۵گانه ایران به روز شد
گروسی: بخش‌های هسته‌ای توافق با ایران نهایی شده
ترامپ: تا هر زمان بخواهم با ایران مذاکره خواهم کرد
آمریکا فرصت طلایی توافق با ایران را از دست ندهد
امکان توافق موقت با ایران بدون پرداختن به برنامه هسته‌ای
ایران و آمریکا به تمدید آتش‌بس ۶۰ روز نزدیک شده‌اند
گفت‌وگوی وزیران خارجه روسیه و آمریکا درباره ایران
سه خواسته ایران در هر گونه مذاکره با آمریکا
رویترز: ایران و آمریکا در آستانه مبادله زندانی‌ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
20
پاسخ
با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه ، متن توافق باید به نفع ایران باشه ، وگرنه چرا باید توافقی امضا بشه که قیمت نفت رو پایین بیاره درحالیکه همه میدونند بعدش دوباره آمریکا قراره حمله کنه
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
11
پاسخ
البته این آقای بروجردی که همیشه مخالف توافق بود
اما ما هم امیدواریم...‌‌
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lmJ
tabnak.ir/005lmJ