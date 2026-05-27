عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: هر آنچه که در نهایت مذاکرات به مرحله امضا برسد، قطعاً سندی خواهد بود که در چارچوب خطوط قرمز نظام و در راستای صیانت از منافع ملی و حقوق مردم ایران تنظیم شده است.

علاء‌الدین بروجردی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک و تهیه پیش‌نویس توافق اولیه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا گفت: در این پیش‌نویس مقرر شده است که در گام اول، آمریکا متعهد به برقراری آتش‌بس فراگیر ۶۰ روزه در تمامی جبهه‌های نبرد، به‌ویژه در خاک لبنان شود.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ وی همچنین آزادسازی بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و پایان دادن به محاصره دریایی را از دیگر الزامات این توافق دانست و تصریح کرد: در مقابل، جمهوری اسلامی نیز اجازه خواهد داد تا تردد کشتی‌ها در منطقه بر اساس سازوکارها و ضوابط حاکمیتی ایران فعال شود تا بدین ترتیب امنیت دریایی با حفظ اقتدار ملی تامین گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه این توافق در مرحله فعلی بر موضوعات تنش‌زدا متمرکز است و به پرونده‌ پیچیده هسته‌ای ورود نمی‌کند، افزود: در صورت پذیرش این اصول و اجرایی شدن گام نخست، باقی مسائل فیمابین و مذاکرات تکمیلی به مرحله دوم توافق موکول خواهد شد تا در بستری جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ترامپ فاقد تعادل روانی برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ است

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس در ادامه با اشاره به رفتارهای دوگانه و مواضع متضاد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران که گاهی از پیشرفت در توافق و گاهی از تشدید محاصره و تعلیق غنی‌سازی سخن می‌گوید، اظهار کرد: واقعیت این است که رئیس‌جمهور آمریکا فردی فاقد تعادل روحی و روانی است و اظهاراتی را مطرح می‌کند که به هیچ‌وجه در شأن رئیس‌جمهور یک کشور مدعی نیست؛ لذا نمی‌توان به این گفته‌های متناقض و بی‌ثبات اعتنای چندانی کرد.

سند نهایی توافق صرفاً بر مدار منافع ملی ایران امضا می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی و نظام بر اساس هیجانات توئیتی ترامپ تصمیم‌گیری نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای و اظهارات ضد و نقیض مقامات کاخ سفید، آنچه برای ما اهمیت دارد خروجی نهایی مذاکرات است؛ بر این اساس، هر آنچه که در نهایت به مرحله امضا برسد، قطعاً سندی خواهد بود که در چارچوب خطوط قرمز نظام و در راستای صیانت از منافع ملی و حقوق مردم ایران تنظیم شده است.