قیمت جهانی طلا همزمان با تضعیف دلار آمریکا

قیمت طلا روز چهارشنبه تحت تأثیر تضعیف دلار آمریکا و تمرکز بازارها بر مذاکرات میان آمریکا و ایران، اندکی افزایش یافت؛ در حالی که سرمایه‌گذاران همزمان چشم‌انتظار نشانه‌های جدید درباره سیاست‌های آینده فدرال رزرو نیز هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۴:۱۲ به وقت گرینویچ به ۴۵۰۲ دلار و ۲۵ سنت رسید. همچنین بهای قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن بدون تغییر محسوس، در سطح ۴۵۰۱ دلار و ۱۰ سنت قرار گرفت.

معامله‌گران معتقدند هرگونه پیشرفت در گفت‌وگوهای واشنگتن و تهران می‌تواند تنش‌های ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و فشار بر بازار انرژی را کمتر کند؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر بازار فلزات گران‌بها اثر می‌گذارد. در همین حال، کاهش ارزش دلار باعث شده طلا برای خریداران خارجی ارزان‌تر شود و همین موضوع از قیمت‌ها حمایت کرده است.

تحلیلگران می‌گویند بازار طلا علاوه بر تحولات خاورمیانه، تحت تأثیر چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا نیز قرار دارد. انتظار می‌رود فدرال رزرو به دلیل نگرانی‌های تورمی و افزایش قیمت انرژی، سیاست‌های پولی انقباضی را برای مدت بیشتری حفظ کند. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً فشار منفی بر طلا وارد می‌کند، زیرا این فلز سوددهی مستقیم ندارد.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت نقره نیز افزایش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند اگر مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و جریان انرژی به وضعیت عادی بازگردد، نوسانات بازار طلا و نفت در کوتاه‌مدت کاهش خواهد یافت، اما تا زمان دستیابی به توافق نهایی، بازارها همچنان شکننده و حساس باقی می‌مانند.