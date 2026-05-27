صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز حرکت حاجیان ایرانی از عرفات به مشعرالحرام

با غروب آفتاب وفرارسیدن شب و پایان وقوف در صحرای عرفات، حرکت کاروان‌های حجاج ایرانی به سمت مشعرالحرام (مزدلفه) آغاز شد تا زائران، دومین مرحله از اعمال اصلی حج تمتع را به‌جاآورند.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۷۶
| |
895 بازدید

آغاز حرکت حاجیان ایرانی از عرفات به مشعرالحرام

با غروب آفتاب وفرارسیدن شب و پایان وقوف در صحرای عرفات، حرکت کاروان‌های حجاج ایرانی به سمت مشعرالحرام (مزدلفه) آغاز شد تا زائران، دومین مرحله از اعمال اصلی حج تمتع را به‌جاآورند. 

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حاجیان ایرانی پس ازساعاتی دعا، نیایش و راز و نیاز از عرفات، با اتوبوس‌های نقل ترددی با ذکر و دعاراهی مشعرالحرام شدند؛ سرزمینی که حجاج باید شب دهم ذی‌الحجه را در فضای باز، بدون چادر و زیرانداز و با لباس احرام تا طلوع صبح سپری کنند و با یاد و ذکر پروردگار، خود را برای ادامه مناسک حج آماده سازند.

زائران درمشعرالحرام تا طلوع آفتاب بیتوته خواهند داشت و پس از آن، با پای پیاده و عبور ازمسیر حدود دو و نیم کیلومتری، از وادی «محسّر» گذشته و وارد سرزمین منا می‌شوند تااعمال روز عید قربان، از جمله رمی جمره عقبه و قربانی را انجام دهند.

فضای معنوی حاکم بر مسیر حرکت حجاج و اجتماع میلیونی مسلمانان در مشعرالحرام، جلوه‌ای از وحدت، بندگی و تسلیم در برابر فرمان الهی را به نمایش می‌گذارد.

زائران بیت‌الله‌الحرام از مشعر راهی سرزمین مِنا شدند

همزمان با طلوع آفتاب دهم ذی‌الحجه، موج میلیونی زائران بیت‌الله‌الحرام پس از شب‌زنده‌داری و وقوف در مشعر، حرکت معنوی خود را به سمت سرزمین مِنا آغاز کردند تا ادامه مناسک حج را به‌جا آورند.

مشعرالحرام از شامگاه گذشته تا بامداد امروز، صحنه حضور پرشور زائران از سراسر جهان اسلام بود؛ زائرانی که شب را زیر آسمان مزدلفه، با ذکر، دعا و نیایش سپری کردند و دل‌های خود را برای ورود به روز عید قربان آماده ساختند.

زائران ایرانی نیز پس از بیتوته در مشعرالحرام و اقامه نماز صبح، همزمان با طلوع خورشید، به‌صورت پیاده رهسپار سرزمین مِنا شدند؛ مسیری سرشار از معنویت، بندگی و تجدید عهد با پروردگار.

حجاج در روز دهم ذی‌الحجه (چهارشنبه ۶ خرداد)، که در عربستان سعودی عید سعید قربان اعلام شده است، اعمال مهمی همچون رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر را انجام می‌دهند و سپس ایام تشریق را در سرزمین مِنا سپری خواهند کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حاجیان ایرانی سازمان حج و زیارت حج تمتع حج حجاج
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا حج امسال برگزار می شود؟
اولویت‌ها و هزینه اولیه حج ۱۴۰۴ مشخص شد
تمدید مهلت پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع
افشای توطئه و طراحی صهیونیست‌ها از کار‌های ضروری در حج است / باید همه تلاش به‌ کار گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود
مذاکره برای افزایش سهمیه حج تمتع
آیا حج گران‌تر می‌شود؟
ثبت‌نام قطعی بیش از ۱۵۰۰۰ نفر برای حج تمتع ۱۴۰۳
پیش اطلاعیه حج تمتع ۹۹ منتشر شد
کدام کشورها در حج ۱۴۰۲ بیش‌ترین حاجی را دارند؟
تفاهم‌نامه «حج تمتع ۱۴۰۳» به امضا رسید
زمان اعزام حجاج اعلام شد
زمان اعزام «حج» اعلام شد
ممنوعیت‌های عربستان برای حج امسال اعلام شد
ورود اولین گروه از حجاج امسال به مکه
اعزام زائران حج تمتع از ۱۷ تیرماه آغاز می‌شود
اعلام زمان اعزام کاروان‌های حج
حج و زیارت: هنوز پاسخ قاطعی درباره وضعیت حج نداریم
تمام دارندگان فیش عمره اقدام کنند
آغاز پیش‌ثبت‌نام سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵
حج ۱۴۰۵ با امضای تهران و ریاض کلید خورد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lls
tabnak.ir/005lls