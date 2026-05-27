آغاز حرکت حاجیان ایرانی از عرفات به مشعرالحرام
با غروب آفتاب وفرارسیدن شب و پایان وقوف در صحرای عرفات، حرکت کاروانهای حجاج ایرانی به سمت مشعرالحرام (مزدلفه) آغاز شد تا زائران، دومین مرحله از اعمال اصلی حج تمتع را بهجاآورند.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حاجیان ایرانی پس ازساعاتی دعا، نیایش و راز و نیاز از عرفات، با اتوبوسهای نقل ترددی با ذکر و دعاراهی مشعرالحرام شدند؛ سرزمینی که حجاج باید شب دهم ذیالحجه را در فضای باز، بدون چادر و زیرانداز و با لباس احرام تا طلوع صبح سپری کنند و با یاد و ذکر پروردگار، خود را برای ادامه مناسک حج آماده سازند.
زائران درمشعرالحرام تا طلوع آفتاب بیتوته خواهند داشت و پس از آن، با پای پیاده و عبور ازمسیر حدود دو و نیم کیلومتری، از وادی «محسّر» گذشته و وارد سرزمین منا میشوند تااعمال روز عید قربان، از جمله رمی جمره عقبه و قربانی را انجام دهند.
فضای معنوی حاکم بر مسیر حرکت حجاج و اجتماع میلیونی مسلمانان در مشعرالحرام، جلوهای از وحدت، بندگی و تسلیم در برابر فرمان الهی را به نمایش میگذارد.
زائران بیتاللهالحرام از مشعر راهی سرزمین مِنا شدند
همزمان با طلوع آفتاب دهم ذیالحجه، موج میلیونی زائران بیتاللهالحرام پس از شبزندهداری و وقوف در مشعر، حرکت معنوی خود را به سمت سرزمین مِنا آغاز کردند تا ادامه مناسک حج را بهجا آورند.
مشعرالحرام از شامگاه گذشته تا بامداد امروز، صحنه حضور پرشور زائران از سراسر جهان اسلام بود؛ زائرانی که شب را زیر آسمان مزدلفه، با ذکر، دعا و نیایش سپری کردند و دلهای خود را برای ورود به روز عید قربان آماده ساختند.
زائران ایرانی نیز پس از بیتوته در مشعرالحرام و اقامه نماز صبح، همزمان با طلوع خورشید، بهصورت پیاده رهسپار سرزمین مِنا شدند؛ مسیری سرشار از معنویت، بندگی و تجدید عهد با پروردگار.
حجاج در روز دهم ذیالحجه (چهارشنبه ۶ خرداد)، که در عربستان سعودی عید سعید قربان اعلام شده است، اعمال مهمی همچون رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر را انجام میدهند و سپس ایام تشریق را در سرزمین مِنا سپری خواهند کرد.