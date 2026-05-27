ابلاغ پیام ویژه رهبر انقلاب به مردم سیستان و بلوچستان

نماینده اعزامی رهبر معظم انقلاب به سیستان و بلوچستان، ضمن ابلاغ پیام ویژه معظم‌له به مردم منطقه، بر نقش راهبردی وحدت، ایثار و حضور مستمر در صحنه برای ابطال طرح‌های دشمنان تأکید کرد و گفت: وحدت میان مردم شیعه و سنی و حضور آگاهانه آنان در میدان، ریشه دشمنی‌ها را خشک خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۷۴
حجت‌الاسلام محمدتقی وکیل‌پور شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای اداری و فعالان شهرستان چابهار اظهار کرد: جنایت میناب و پاکی کودکان مدرسه شجره طیبه سندی جنایتکار بودن دشمنان ایران است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با ابراز خرسندی از حضور در میان مردم بندر راهبردی چابهار، به پیشینه درخشان این منطقه اشاره کرد و افزود: مردم این دیار در دوران دفاع مقدس خدمات ارزنده‌ای به کشور ارائه دادند و امروز نیز با اقدامات پرخیر و برکت خود، موجب خرسندی رهبر معظم انقلاب شده‌اند.

نماینده اعزامی رهبر معظم انقلاب به سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امام شهید زحمات بسیاری برای سربلندی این مرز و بوم و تقویت جبهه مقاومت کشیدند؛ همچنین امام سید مجتبی خامنه‌ای نیز اکنون با تمام توان در میدان ایستاده و مدیریت کلان کشور و صحنه جنگ را بر عهده دارند.

وی حضور هیئت اعزامی در سیستان و بلوچستان را در راستای فرمان رهبر معظم انقلاب و با هدف تکریم اقشار مختلف جامعه توصیف کرد و گفت: شرایط امروز منطقه بسیار حساس است و دشمن با تمام توان عملیاتی خود به میدان آمده؛ در چنین شرایطی، هم‌زیستی مؤمنانه و وحدت شیعه و سنی در این استان، الگویی ویژه به جهانیان ارائه داده و مایه انزجار شدید دشمنان شده است.

سیستان و بلوچستان؛ گنج بزرگ و نقطه اتکای پیشرفت

وکیل‌پور با اشاره به نگاه ویژه رهبر سوم انقلاب اسلامی به جنوب شرق کشور، خاطرنشان کرد: مردم سیستان و بلوچستان با ارائه نظرات کارشناسی و طرح‌های توسعه‌محور می‌توانند مسیر پیشرفت را سرعت بخشند. نقطه اشتراک ما، تجمیع اراده‌های مردم شریف است که قطعاً شکست دشمن را رقم می‌زند.

وی افزود: ما حامل پیام ویژه رهبر معظم انقلاب هستیم؛ ایشان نگاهی راهبردی و ویژه به سیستان و بلوچستان دارند و این استان با اتکا به سرمایه انسانی خود، یک گنج بزرگ محسوب می‌شود. علت دستور ویژه معظم‌له برای حضور ما در این منطقه، جایگاه والای مردم این دیار است که در طول تاریخ و دوران جنگ، همواره خوش درخشیده‌اند.

نماینده اعزامی رهبر معظم انقلاب به سیستان و بلوچستان تاکید کرد: مردم این استان با اقدامات پر خیر و برکت خود باعث خرسندی رهبر معظم انقلاب شدند؛ شما مردم منطقه در طول جنگ خوش درخشیدید و همین موجب این شد که ما به فرمان رهبر برای قدردانی به این استان سفر کنیم. اقدامات امروز شما در مقابله با دشمن و دفاع از کشور افتخاری برای تاریخ می‌شود که آیندگان به آن با افتخار یاد می‌کنند.
حضور در صحنه، معجزه الهی و ضامن امنیت است

در ادامه این نشست امام جمعه چابهار نیز در جلسه برنامه‌ریزی کنگره ملی شهدای استان، حضور مستمر مردم در میادین را ادای دین به خون مطهر شهدا خواند و گفت: فریاد تکبیر و وحدت شیعه و سنی در کنار یکدیگر، معجزه‌ای الهی بوده که دشمنان اسلام را ناکام گذاشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی تصریح کرد: تا زمانی که رهبر معظم انقلاب بر حضور در میدان تأکید دارند، ملت باید با تمام قدرت در صحنه بماند؛ چرا که همین ایستادگی، ریشه رژیم صهیونیستی و آمریکا را در منطقه خواهد خشکاند.

در بخش پایانی این نشست‌ها، نمایندگان بازاریان، اصناف و مدیران صنایع شهرستان، گزارشی از عملکرد اقتصادی و نقش‌آفرینی خود در دوران جنگ و شرایط کنونی ارائه دادند. در این گزارش‌ها، نحوه تداوم جهاد اقتصادی و مقابله با چالش‌های معیشتی در بازه زمانی حساس کنونی تشریح شد.

گفتننی است؛ شهرستان چابهار با سه بخش مرکزی، پلان و پیرسهراب و بیش‌از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در ۶۴۵ کیلومتری جنوب‌شرقی زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان است.

