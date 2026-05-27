گفت‌وگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ درباره ایران و لبنان

به گزارش تابناک، رسانه‌های عبری از تماس تلفنی بین «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونسیتی اشاره کرد که دو طرف درباره مذاکرات با ایران و گسترش درگیری در لبنان رایزنی کردند.

این تماس تلفنی بعد از برگزاری نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی شروع شده است.

رسانه‌های عبری این تماس تلفنی را «فوری» عنوان کرده‌اند.