گفتوگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ درباره ایران و لبنان
نخستوزیر رژیم صهیونسیتی و رئیسجمهور آمریکا تلفنی درباره مذاکرات ایران و درگیری در لبنان گفتوگو کردند.
به گزارش تابناک، رسانههای عبری از تماس تلفنی بین «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونسیتی اشاره کرد که دو طرف درباره مذاکرات با ایران و گسترش درگیری در لبنان رایزنی کردند.
این تماس تلفنی بعد از برگزاری نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی شروع شده است.
رسانههای عبری این تماس تلفنی را «فوری» عنوان کردهاند.
قیمت نفت زیر 100 دلار جلوی امضا توافق را میگیرد چون آمریکا به سمت خواسته های حداکثری می رود یا به سراغ نقشه های دیگر. تا پایان رو جمعه که کندل ماهیانه بسته می شود قیمت را به بالای 100 دلار برسانید چون تاثیر کندل ماهیانه طولانی مدت خواهد بود در نتیجه جلوی زیاده خواهی آمریکا را می گید.
