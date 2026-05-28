عنایت بخشی سنگ مزار ندارد/خانه سینما مسئول است یا انجمن پیشکسوتان؟

مزار این بازیگر قدیمی به‌دلیل نداشتن وارث یا فردی که پیگیر نصب سنگ قبر باشد، این‌روزها بی‌نام و نشان است و برخی از دوستداران بخشی در گفتگو با خبرنگار تابناک می‌گویند تماس‌های چندباره‌شان در این‌باره با خانه سینما نتیجه‌ای نداشته است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، عنایت بخشی بازیگر پیشکسوتی که پس از یک‌دوره بیماری، ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ از دنیا رفت، این‌روزها در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا مدفون است اما مزارش سنگ قبر ندارد. 

او متولد ۱۳۲۴ بود و طی دهه‌ها فعالیت در سینما و تلویزیون ایران، نقش‌های ماندگاری را در کارنامه خود ثبت کرد که بعضی از خاطره‌انگیزترین‌شان نقش‌های منفی و بدمن قصه‌ها بودند. 

مزار این بازیگر قدیمی به‌دلیل نداشتن وارث یا فردی که پیگیر نصب سنگ قبر باشد، این‌روزها بی‌نام و نشان است و برخی از دوستداران بخشی در گفتگو با خبرنگار تابناک می‌گویند تماس‌های چندباره‌شان در این‌باره با خانه سینما نتیجه‌ای نداشته و اصطلاحا به جایی نرسیده است. چون خانه سینما مساله را به انجمن پیشکسوتان حواله می‌دهد. انجمن پیشکسوتان هم در این‌زمینه اقدامی نکرده و پاسخی نداده است. 

مزار سمت راست تصویر، متعلق به عنایت بخشی است

امید آن‌که مزار این‌بازیگر پیشکسوت که سهمی در انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به مردم کشورمان داشته، به زودی مزین به سنگی وزین و در خور او شود!

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
39
پاسخ
یه نفر از طریق صدا و سیما متولی بشه و با اعلام شماره حساب در کوتاه آرین زمان ممکن سنگ قبر این بازیگر محبوب نصب میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
27
پاسخ
پس زن و بچه هاش کجان؟
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
16
12
پاسخ
اخه چرا امثالداین عزیزان بایدحدعقل چهارفرزندداشته باشندهمسروفادرالبته خانه دارتا بچه های خوب تربیت کند زندگی روبسازد
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
24
پاسخ
مهم اعماله انسانه باقیشو ولکن ..بعضی از این پولدارا وقتی میمیرن از ترس میان خدا تومن پول میدن مثلا در جواره فلان امام زاده دفنش کنن یکی نیست بگه اون پوله قبرو در راه خدا بداش خیرات بکنین اون شاید بدادش برسه نه اینکه جنازشو از چشمه خدا پتهان بکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
41
پاسخ
خدا رحمت ش کند.
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
11
پاسخ
فرهنگ اسلامی را ظاهرا وزارت ارشاد اسلامی باید بدوش بکشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
33
پاسخ
هی دنیا.بخدا که ادمیزاد هیچی نیست الکی به یه سری چیزایی که داریم مغروریم.تو زندگی با خدا باشیم و درست زندگی کنیم که اون دنیا پیش خدا رو سفید باشیم.
عابر پیاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
31
پاسخ
این دوست‌داران سنگ ساده بذارند بعد پیگیر سنگ وزین بشوند،نميشه؟!
اگر وارث نداشته، اموالش چی شده؟ به اندازه یه سنگ قبر نمیشه؟
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
32
پاسخ
این را هم در دفتر عبرتها ی زندگی بنویسیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
27
پاسخ
یعنی وزارت ارشاد با آنهمه شعار وید وبیضا از تهییه یک سنگ برای مزار این مرحوم عاجز است؟؟اینهمه پول پاشی در جشنواره های هنری پس برای چیست؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
وظیفه وزارت ارشاد نیست، مگر معلمی به رحمت خدا می رود آموزش و پرورش سنگ قبر تهیه می کند، مگر یک نظامی می میرد باید وزارت دفاع سنگ قبر تهیه کند.
