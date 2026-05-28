عنایت بخشی سنگ مزار ندارد/خانه سینما مسئول است یا انجمن پیشکسوتان؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، عنایت بخشی بازیگر پیشکسوتی که پس از یک‌دوره بیماری، ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ از دنیا رفت، این‌روزها در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا مدفون است اما مزارش سنگ قبر ندارد.

او متولد ۱۳۲۴ بود و طی دهه‌ها فعالیت در سینما و تلویزیون ایران، نقش‌های ماندگاری را در کارنامه خود ثبت کرد که بعضی از خاطره‌انگیزترین‌شان نقش‌های منفی و بدمن قصه‌ها بودند.

مزار این بازیگر قدیمی به‌دلیل نداشتن وارث یا فردی که پیگیر نصب سنگ قبر باشد، این‌روزها بی‌نام و نشان است و برخی از دوستداران بخشی در گفتگو با خبرنگار تابناک می‌گویند تماس‌های چندباره‌شان در این‌باره با خانه سینما نتیجه‌ای نداشته و اصطلاحا به جایی نرسیده است. چون خانه سینما مساله را به انجمن پیشکسوتان حواله می‌دهد. انجمن پیشکسوتان هم در این‌زمینه اقدامی نکرده و پاسخی نداده است.

مزار سمت راست تصویر، متعلق به عنایت بخشی است

امید آن‌که مزار این‌بازیگر پیشکسوت که سهمی در انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به مردم کشورمان داشته، به زودی مزین به سنگی وزین و در خور او شود!