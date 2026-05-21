جمعی از دانش‌آموزان متوسطه چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه پس از انتشار اطلاعیه آموزش و پرورش استان برای برگزاری امتحانات حضوری، با حضور در مقابل استانداری و برخی از مدیریت‌های آموزش و پرورش در برخی از شهرستان‌ها برگزاری غیرحضوری امتحانات پایان سال را خواستار شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این دانش‌آموزان با اشاره به برگزاری کلاس‌ها به صورت غیرحضوری، خواستار تجدید نظر در نحوه برگزاری آزمون‌ها شدند.

این دانش‌آموزان اعلام کردند که علاوه بر نگرانی از حفظ سلامت خود، نسبت به برقرار نشدن عدالت آموزشی نیز دغدغه دارند.

آنها معتقدند برگزاری امتحانات حضوری در شرایطی که آموزش‌ها به صورت غیرحضوری انجام شده، می‌تواند بر عملکرد و نتایج تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر منفی بگذارد.

مسوول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: برگزاری امتحانات به صورت حضوری با توافق مسوولان ذیربط استان برنامه‌ریزی شده است.

ارشاد شاهقلی افزود: در برگزاری امتحانات پایان سال، طبق شیوه‌نامه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش ملاک عمل قرار گرفته است.

وی ادامه داد: براساس این بخشنامه، در صورتی که امنیت و سلامت دانش‌آموزان تامین باشد، امتحانات به صورت حضوری برگزار می‌شود.

شاهقلی افزود: درخواست و دغدغه تعدادی از دانش‌آموزان برای برگزار نشدن حضوری امتحانات به مسوولان ذیربط استان و وزارت آموزش و پرورش منتقل می‌شود.

به گفته وی، در این میان برخی دانش‌آموزان نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی دارند.

وی یادآور شد: مدیرکل آموزش و پرورش و معاون آموزش متوسطه استان عصر پنجشنبه در برنامه تلویزیونی چشم‌انداز به سوالات و درخواست‌های دانش‌آموزان پاسخ می‌دهند.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه نحوه برگزاری امتحانات دانش‌آموزان متوسطه استان پس از تصویب در شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری منتشر شد، که در این اطلاعیه آمده است، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم در مقاطع دوره اول متوسطه و همچنین درس‌های غیرن‌هایی دوره دوم متوسطه برای دانش‌آموزان مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد در شاخه‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش از روز شنبه ۹ خرداد به صورت حضوری برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم حداقل ۲ هفته پس از عادی شدن شرایط جنگی برگزار می‌شود.

براساس این اطلاعیه، امتحانات پایه نهم نیز به صورت هماهنگ استانی و حضوری برگزار می‌شود.

همچنین برگزاری آزمون‌ها با رعایت اصل پراکندگی دانش‌آموزان، عدم تلاقی و تجمیع پایه‌ها خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: از دانش‌آموزان و اولیا درخواست می‌شود برای اطلاع از زمان‌بندی دقیق امتحانات، اطلاعیه‌های رسمی آموزشگاه را پیگیری کنند.

در سال تحصیلی جاری ۲۰۴ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف مشغول تحصیل هستند.