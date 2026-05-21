اظهارات وزیرخارجه پاکستان درباره مذاکرات ایرانوآمریکا
وزیر خارجه پاکستان گفت این کشور بهعنوان میانجی تمام تلاش خود را جهت دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا انجام میدهد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان عصر پنجشنبه در پیامی اظهار کرد: «ما تمام تلاش خود را میکنیم تا واشنگتن و تهران را بهعنوان میانجی برای دستیابی به توافق صلح گرد هم آوریم.»
طبق گزارش رسانه خبری «الجزیره»، وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که اسلامآباد به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.
پاکستان میزبان دور اول مذاکرات میان واشنگتن و تهران در ۲۳ فروردین بود، اما این مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ منجر نشد. این مذاکرات پس از آتشبس دو هفتهای به میانجیگری پاکستان انجام شد که بعدا تمدید شد. از آن زمان، دو طرف پیشنهادها و راهکارهای متقابلی را مبادله کردهاند تا زمینه مشترکی برای ازسرگیری مذاکرات به منظور پایان دادن به این جنگ پیدا کنند.
