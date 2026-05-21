روزنامه صهیونی از تداوم جنگ‌های دوره‌ای با ایران خبر داد

این مقام امنیتی در اظهارات خود گفته است که جنگ با ایران ماهیتی فرسایشی دارد و تا زمانی که ساختار سیاسی و نظامی ایران پابرجا باشد، احتمال ورود به دورهای متعدد درگیری وجود دارد؛ دورهایی که ممکن است به‌صورت متناوب و حتی با فاصله‌های کوتاه تکرار شوند.
به گزارش تابناک؛ روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نوشت:‌ ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از نشست‌ها و جلسات توجیهی در ساختار نظامی این رژیم از جمله در شاخه اطلاعات نظامی (امان)، بخش عملیات و نیروی هوایی برگزار کرده است؛ نشست‌هایی که با هدف آماده‌سازی برای سناریوی دور جدیدی از درگیری‌ها، این‌بار با هماهنگی کامل با آمریکا، انجام شده است.

در ادامه این گزارش عبری آمده است که در محافل امنیتی اسرائیل تلاش می‌شود افکار عمومی برای شرایط جدید آماده شود؛ به‌گونه‌ای که تأکید شده نباید انتظار داشت تقابل با ایران صرفاً با یک ضربه به پایان برسد.

این مقام امنیتی در اظهارات خود گفته است که جنگ با ایران ماهیتی فرسایشی دارد و تا زمانی که ساختار سیاسی و نظامی ایران پابرجا باشد، احتمال ورود به دورهای متعدد درگیری وجود دارد؛ دورهایی که ممکن است به‌صورت متناوب و حتی با فاصله‌های کوتاه تکرار شوند.

وی همچنین با تکرار ادعاهای خود، هدف این درگیری‌ها را مقابله با برنامه هسته‌ای و توان موشکی ایران عنوان کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت رژیم صهیونیستی توصیف کرده است.

در بخش دیگری از این اظهارات آمده است که اختلافات میان واشنگتن و تهران همچنان عمیق است و به ادعای این مقام، ساختار تصمیم‌گیری در ایران تحت تأثیر نهادهای نظامی قرار دارد.

این مقام امنیتی در پایان مدعی شده است که در چنین شرایطی، احتمال دارد دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ نیز در آینده ناچار به ورود به دور جدیدی از تقابل با ایران شود.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
15
31
پاسخ
وقتی زمان جنگ باهاشون مدارا میکنین و جوری نمیزنین که تا چند روز نتونن از پناهگاه دربیان، اینجوری پررو میشن
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
12
7
پاسخ
ایرات هم ساکت می موته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
9
18
پاسخ
ابن تیتر خبر تقدیم کنید به مذاکره کنندگان
