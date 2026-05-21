واکنش مقام نظامی به حمله احتمالی آمریکا به ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک مقام نظامی ایرانی بامداد پنجشنبه به شبکه روسی «ریانووستی» گفت که در صورت تجاوز مجدد آمریکا، جمهوری اسلامی ایران نیز از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد.

این منبع که نامش فاش نشد، توضیح داد که ایران دارای سلاح‌های مدرنی است که هنوز در میدان نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ریانووستی درباره آمادگی ایران برای حمله احتمالی مجدد آمریکا اظهار داشت: «ما سلاح‌های پیشرفته‌ای را در داخل کشور تولید کرده‌ایم که هنوز در میدان نبرد استفاده نشده و در واقع آزمایش نشده‌اند».

این مقام ایرانی با بیان اینکه ایران از ابزارهای لازم برای دفع هرگونه حمله‌ای برخوردار است، افزود: «از نظر تجهیزات و قابلیت‌های دفاعی، ما هیچ کمبودی را که مانع از دفاع از کشورمان شود، تجربه نمی‌کنیم. این بار، قصد نداریم با خویشتن‌داری عمل کنیم».