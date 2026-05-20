لیستی از بانک اهداف به روز رسانی شده ایران

به گزارش تابناک، محمد صادق علیزاده روزنامه نگار: سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد در صورت تكرار تجاوز علیه ایران پاسخ ایران این مرتبه در یک مقیاس فرامنطقه ای اجرا می شود. با توجه به نوع تهدید و عملکردی که نیروهای مسلح ایران در جنگ اخیر علیه منافع امریکا در منطقه داشتند به احتمال زیاد فهرستی که در ادامه ذکر میشود در بانک به روز رسانی شده اهداف ایران قرار گرفته‌اند:

تنگه راهبردی باب المندب، كل سواحل شرقی دریای سرخ از جمله ترمینال نفتى ينبع که فعلا و با وجود انسداد تنگه هرمز تنها نقطه صادرات نفت کشورهای خلیج فارس است، کانال راهبردی سوئز میدان های گازی لویاتان و کاریش و تمار متعلق به رژیم اسرائیل پایگاه نظامی دیگو گارسیا پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در قبرس پایگاه های مورد استفاده امریکا و ناتو در کشورهای رومانی و مجارستان