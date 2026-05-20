گالووی: ترامپ در پکن، تاریخساز تحقیر آمریکا شد
«جورج گالووی» حامی فلسطین و نماینده سابق پارلمان انگلیس، سفر رئیسجمهور آمریکا به پکن را تحقیرآمیزترین سفر خارجی یک رئیسجمهور آمریکایی دانست و تاکید کرد که او از چین دست خالی بازگشت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این نماینده سابق پارلمان انگلیس امروز چهارشنبه در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» نوشت، این تحقیرآمیزترین سفر خارجی بود که تاکنون در طول تاریخ یک رئیس جمهور آمریکایی داشته است.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم»، جورج گالووی در ادامه گفت: آنها دست خالی برگشتند، دونالد ترامپ وقتی که مثل یک دزد شبانه از پکن فرار کرد، چه کاری انجام داد؟ او به کشورش بازگشت و مردم ایران را به نسلکشی تهدید کرد.
