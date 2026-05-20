مذاکرات رهبران روسیه و چین در پکن آغاز شد

ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه که به پکن رفته است، با حضور در تالار بزرگ خلق، مذاکرات خود را با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین آغاز کرد.
رئیس‌جمهور چین در تالار بزرگ خلق شخصاً از همتای روسی خود استقبال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پس از آن، مذاکرات پوتین و «شی» در قالبی با حضور محدود مقامات ارشد دو کشور آغاز شد.

از طرف روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه، دنیس مانتوروف معاون اول نخست وزیر، تاتیانا گولیکووا، الکساندر نواک، یوری تروتنف، دیمیتری چرنیشنکو دیگر معاونان نخست‌وزیر در این مذاکرات قالب محدود حضور دارند.

ماکسیم اورشکین معاون رئیس دفتر اجرایی ریاست جمهوری، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور، ایگور مورگولوف سفیر روسیه در چین، آنتون سیلوانوف وزیر دارایی، الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی، دیمیتری شوگایف رئیس سرویس فدرال همکاری نظامی - فنی، الکسی میلر رئیس گازپروم، ایگور سچین رئیس شرکت روسنفت، گنادی تیمچنکو مالک ولگاگروپ و رئیس شورای تجاری روسیه و چین و واسیلی اسماکوف به نمایندگی از وزیر دفاع روسیه نیز پوتین را همراهی می‌کنند.

همزمان، تلویزیون مرکزی چین گزارش داد که همه مقدمات برای استقبال از پوتین در میدان تیان‌آنمن پکن آماده است.
بنا بر این گزارش، شی جین‌پینگ به زودی مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور روسیه را برگزار خواهد کرد.

پرچم‌های ملی در میدان برافراشته شده‌اند، یک گارد احترام و یک گروه موسیقی نظامی صف کشیده‌اند و کودکانی که پرچم‌های دو کشور و گل در دست دارند، منتظر ورود رهبران هستند

رئیس‌جمهور روسیه سه‌شنبه شب به وقت محلی در سفری دو روزه به دعوت همتای خود به پکن سفر کرد.

این سفر رسمی همزمان با ۲۵ سالگی پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری به عنوان سندی کلیدی در روابط مسکو و پکن در حال انجام است.

بنا بر اعلام منابع روس، انتظار می رود پوتین و شی جین پینگ در مورد روابط دوجانبه، همکاری اقتصادی، مشارکت استراتژیک و مسائل مهم بین المللی و منطقه ای بحث کنند.

آنها همچنین باید در مراسم آغاز سال های آموزش و پرورش روسیه و چین برای ۲۰۲۶-۲۰۲۷ شرکت کنند.

علاوه بر این، پوتین با لی چیان نخست وزیر چین درباره همکاری های تجاری و اقتصادی گفت وگو خواهد کرد.
 

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
چین و هند حواسشون باشه روسیه اونا رو به آمریکا فروخته و بهاشم از آمریکا گرفته
