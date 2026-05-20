قاتل الهه حسین‌نژاد اعدام شد؛ پایان «بهمن» در آخر اردیبهشت!

حکم قصاص بهمن فرزانه، قاتل الهه حسین‌نژاد، با درخواست اولیای دم و پس از طی تمامی مراحل قانونی و قضایی اجرا شد.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه- حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد با درخواست اولیای دم و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

خرداد سال گذشته، پس از اعلام فقدان الهه حسین‌نژاد در محدوده میدان آزادی و تلاش‌های گسترده برای پیدا کردن ردی از وی، پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستورات ویژه قضایی برای تحقیقات گسترده صادر شد.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، مرحومه الهه حسین‌نژاد در روز حادثه برای مراجعت به منزل سوار یک دستگاه خودرو شده بود. راننده خودرو، مرحومه حسین‌نژاد را به قتل رسانده و پیکر وی را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده بود.

با دستگیری متهم از سوی پلیس آگاهی فراجا، پیکر مرحومه شناسایی و برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

علی صالحی دادستان تهران در همان زمان اعلام کرد با کشف پیکر مرحومه الهه حسین‌نژاد و دستگیری متهم، پرونده‌ای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات قضایی آغاز شد.

پس از اعتراف متهم به قتل، کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

در ادامه روند رسیدگی، جلسه دادگاه پرونده قتل الهه حسین‌نژاد روز ۶ مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران با حضور هیئت قضایی، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای طرفین برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه با تشریح جزئیات پرونده، اتهام متهم را مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب اموال مقتول و ایراد صدمات عنوان کرد و با استناد به مستندات موجود از جمله اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی، آثار خون کشف‌شده در خودرو و گزارش‌های پلیسی، خواستار اشد مجازات شد.

متهم پرونده نیز در جریان دادگاه ضمن تشریح روز حادثه، به وارد کردن ضربات چاقو به مقتول اعتراف کرد.

وی در اظهارات خود عنوان کرد در جریان مشاجره با مرحومه الهه حسین‌نژاد، با چاقو به وی ضربه زده است.

اولیای دم نیز در جلسه دادگاه، ضمن درخواست قصاص نفس، اعلام کردند که خواستار اجرای مجازات قانونی هستند.

پس از رسیدگی به پرونده و با توجه مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.

یکی از مسائل حاشیه‌ای این پرونده مربوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیده بود. 

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.

وی افزود: همان‌گونه که در فرآیند رسیدگی قضایی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد. با این حال، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیت‌المال فراهم شود.

با دستور رئیس قوه قضاییه، این مبلغ تامین و مانع اجرای حکم برطرف شد.

در نهایت، با درخواست اولیای دم، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد اجرا شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۴۴
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
67
58
پاسخ
با تشکر از ریاست محترم قوه قضائیه که با اجرای عدالت خار چشم دشمنان شده است و در مورد افراد وطن فروش خائن هم اجرای عدالت کرده است و برای همین اجرای عدالت دشمنان سعی کردند برعلیه ایشان شایعه درست کنند و سعی کردند افراد وطن فروش و خائن را بی گناه جلوه دهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
21
88
پاسخ
باید اون شرکت تاکسی هم محاکمه و جریمه بشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
قرار نیست کینه شخصی شما از آن شرکت در این پرونده دخیل باشد
ایشان حین ارتکاب جرم از طریق شرکت تاکسی اینترنتی مشغول کار نبوده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
از اون شرکت تاکسی،تاکسی نگیر بزرگوارررررر!!قرار نیست برای یه بی نماز،درب مسجد را ببندند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
12
84
پاسخ
چقدر طول کشید....!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
منتظر دریافت نصف بهای دیه تفاوت رن و مرد بودند !!!!!؟؟؟؟
معلوم نشد چگونه ، خانواده داغدار و مظلوم آن دختر مقتول ، این گره کور بزرگ را باز کردند !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
13
91
پاسخ
به سزای عملش رسید.انشاالله مایه عبرت شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
11
106
پاسخ
حقش اعدام بود. چون با بخشش ادب نمی شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
96
پاسخ
آفرین...این حیوان صفتها مستحق اعدامند...اگر قاطعانه برخورد شود یقینا" در کنترل وضعیت تاثیر مثبت دارد. بخشش این جانیان موجب جری تر شدن کسانی خواهد شد که استعداد اینگونه جنایات را دارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
8
59
پاسخ
بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.
چرا موافقت نشد در مرحله اول و از جای دیگه پرداخت شد
قانون در این گونه موارد باید استثنائاتی داشته باشد وحامی مظلوم و ستمدیده باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
قصه پر غصه تاسفباری بود و هست ابن قضیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
91
پاسخ
روح خانم حسین نژاد شاد. امیدوارم مرحمی بر دل خانواده ایشان و درس عبرتی برای جانیان باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
71
پاسخ
خوب شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
12
82
پاسخ
خدا لعنتش کنه. الی جهنم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
سلام جناب، قصاص برای این هست که گناه قتل (و عذاب ناشی از آن) از گردن قاتل برداشته شود. لطفا پس از قصاص افراد را به جهنم حواله ندهید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
مگر جهنم با حواله ایشون پذیرش میکنه که نگران شدی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
حتما و خدا کند تا ابد در آتش دوزخ بسوزد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
واقعا فکر میکنی با قصاص طرف بخشیده میشه؟حق زندگی رو از یه نفر گرفته، کلی عذاب به خانواده طرف تحمیل کرده، حالا میگی گناه از گردن قاتل برداشته شد!؟ ن عزیز، انشالله در جهنم جاودان خواهد بود
