ناسا یک انفجار رادیویی رکوردشکن خورشیدی را ردیابی کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وقتی دانشمندان ناسا برای اولین بار در اوت ۲۰۲۵ یک انفجار رادیویی ویژه را از خورشید دیدند، هیچ چیز غیرعادی درباره آن وجود نداشت، اما سپس انفجار رادیویی ادامه یافت.

به نقل از فیز، انفجار‌های رادیویی خورشیدی مانند این نمونه معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشند، اما این انفجار متفاوت بود. وقتی انفجار به پایان رسید، مشخص شد که انفجار رادیویی ۱۹ روز طول کشیده است. این بسیار فراتر از انتظارات دانشمندان و رکورد پیشین انفجار رادیویی بود که فقط پنج روز طول کشید.

این نوع انفجار‌های رادیویی که انفجار‌های نوع چهارم نامیده می‌شوند، از مخازن الکترونی به‌دام‌افتاده توسط میدان‌های مغناطیسی خورشید پدید می‌آیند. اگرچه خود امواج رادیویی بی‌ضرر هستند، اما همان محیط‌های مغناطیسی می‌توانند فعالیت خورشیدی ایجاد کنند که ذرات خطرناکی را به سمت زمین می‌فرستد و بر ماهواره‌ها و فضاپیما‌ها تأثیر می‌گذارد.

پژوهشگران برای تحلیل این رویداد، داده‌های «رصدخانه روابط خورشیدی-زمینی» (STEREO) ناسا، «کاوشگر خورشیدی پارکر» (Parker Solar Probe)، ماموریت‌های «ویند» (Wind) و همچنین داده‌های «آژانس فضایی اروپا» و مدارگرد خورشیدی ناسا را ​​​​ترکیب کردند.

هر ماموریت، انفجار رادیویی را برای چند روز در طول دوره ۱۹ روزه آن بررسی کرد، زیرا چرخش خورشید، انفجار را به دید فضاپیما‌های گوناگون پخش‌شده در سراسر منظومه شمسی داخلی رساند.

دانشمندان با استفاده از داده‌های رصدخانه STEREO، روش جدیدی را برای شناسایی منبع انفجار رادیویی در یک ویژگی مغناطیسی بزرگ در جو خورشید ارائه دادند. دانشمندان معتقدند که سه رویداد انفجاری به نام «فوران‌های تاج خورشیدی» در همان منطقه ممکن است عامل این رویداد بلندمدت باشند.

این یافته‌ها به دانشمندان کمک می‌کنند تا انفجار‌های رادیویی را بهتر بشناسند و پیش‌بینی‌ها را درباره آب‌وهوای فضا بهبود ببخشند.

این پژوهش در «The Astrophysical Journal Letters» به چاپ رسید.