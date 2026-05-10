گفتگوی اختصاصی تابناک با «جفری ساکس». 

جنگ آمریکا با ایران بدون هیچ توافق رسمی پایان می‌یابد/ کنترل تنگه هرمز توسط ایران نباید جهان را نگران کند

استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا معتقد است کنترل تنگه هرمز توسط ایران نباید جهان را نگران کند. ایران ترجیح می‌دهد تنگهٔ هرمز باز و فعال باشد، تا زمانی که امنیت ایران تهدید نشود. 
رئیس شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل می‌گوید: من تمایل دارم باور کنم که بدون هیچ توافق رسمی، آتش‌بسی ناآرام بین ایران و آمریکا برقرار خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، توافق احتمالی ایران و آمریکا متنی یک صفحه‌ای با ۱۴ بند است که در صورت حصول، مذاکرات ۳۰ روزه با قابلیت تمدید برای رسیدن به توافقی جامع شروع می‌شود.

به گزارش وال استریت ژورنال، آمریکا و ایران با میانجیگران پاکستانی همکاری می‌کنند تا نسخه‌های مختلف اسنادی که در روز‌های اخیر ردوبدل شده، در قالب یادداشت تفاهمی یک صفحه‌ای شامل حدود ۱۴ بند تدوین شود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بامداد روز شنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد که دولت وی احتمالاً اواخر امشب پاسخ ایران را درباره پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها دریافت خواهد کرد.

ترامپ که در مسیر سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران گفت‌و‌گو می‌کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگار سی‌ان‌ان درباره دریافت پاسخ از ایران گفت: «احتمالاً امشب نامه‌ای دریافت خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا تهران عمداً روند مذاکرات را کند پیش می‌برد، از اظهارنظر صریح خودداری کرد و گفت: «نمیدانم. به‌زودی خواهیم فهمید.»

این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن روز جمعه منتظر دریافت پاسخ ایران درباره طرحی برای پایان دادن به جنگ است.

در خصوص این موضوع، خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور «جفری ساکس» استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا و از مدیران ارشد سازمان ملل انجام داده که در ادامه آمده است.

«جفری ساکس» اقتصاددان برجسته آمریکایی، تحلیلگر سیاست‌های عمومی و یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددانان جهان محسوب می‌شود. نشریه تایمز دو بار او را در فهرست ۱۰۰ رهبر تأثیرگذار جهان قرار داده و اکونومیست نیز او را جزو سه اقتصاددان برجسته زنده جهان معرفی کرده است.

ساکس فعالیت علمی خود را از دانشگاه هاروارد آغاز کرد. او در سال ۱۹۸۰ به عنوان استادیار مشغول به کار شد و در سال ۱۹۸۲ به دانشیاری ارتقا یافت. ساکس همچنین ریاست مؤسسه توسعه بین‌الملل هاروارد (۱۹۹۵-۱۹۹۹) و مرکز توسعه بین‌الملل مدرسه کندی هاروارد (۱۹۹۹-۲۰۰۲) را بر عهده داشت. او هم‌اکنون استاد دانشگاه کلمبیا است.

«ساکس» از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد بوده و به سه دبیرکل متوالی (کوفی عنان، بان کی‌مون و آنتونیو گوترش) مشاوره داده است. در حال حاضر به عنوان مدافع اهداف توسعه پایدار (SDG Advocate) زیر نظر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، فعالیت می‌کند. او رئیس شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل (UN Sustainable Development Solutions Network) است.

*برخی منابع خبری نسبت به دستیابی به توافقی یک‌صفحه‌ای که راه را برای مذاکرات دربارهٔ یک توافق جامع هموار کند، خوش‌بینانه ابراز نظر کرده‌اند. ارزیابی شما چیست؟

دولت ترامپ مطمئناً دوست دارد ایران را از نظر نظامی شکست دهد، اما به دلیل قدرت تلافی‌جویانهٔ قابل‌توجه ایران نمی‌تواند این کار را بکند. اگر آمریکا تنش را افزایش دهد، ایران می‌تواند هزینه‌های ویرانگری بر منطقهٔ خلیج فارس، اسرائیل و اقتصاد جهان (از جمله اقتصاد آمریکا) تحمیل کند. 

به همین دلیل است که آمریکا احتمالاً بدون توافق رسمی یا با توافق، جنگ را متوقف می‌کند. ممکن است پایان درگیری بدون توافق رسمی باشد و ترامپ صرفاً اعلام «پیروزی» کند و کنار برود.

*با وجود درگیری‌های اخیر میان ایران و آمریکا در تنگهٔ هرمز، خوش‌بینی نسبت به توافق اولیه رو به افزایش است. آیا این درگیری‌ها می‌توانند دیپلماسی را به خطر بیندازند؟

متأسفانه هنوز خیلی چیز‌ها می‌تواند اشتباه پیش برود. اسرائیل آشکارا خواهان ازسرگیری درگیری‌هاست و اسرائیل وزن لابی‌گری بالایی در واشنگتن دارد. ترامپ نیز نمی‌خواهد به نظر برسد که در جنگ «باخته» است. 

با این حال، آمریکا گزینه‌های نظامی قابل قبولی در اختیار ندارد. این ترکیب از عوامل منجر به ابهام و ناسازگاری در سیاست‌های آمریکا، عدم تمایل واشنگتن به امضای توافق رسمی، عدم پایبندی آمریکا به هر نتیجهٔ مذاکره‌شده، و ادامهٔ احتمال وقوع عملیات‌های پرچم دروغین، محاسبات اشتباه و تصمیمات غیرمنطقی می‌شود.

*با توجه به تحولات اخیر، ایران به دنبال حفظ کنترل بر تنگهٔ هرمز به عنوان یک دارایی راهبردی است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

به نظر من کنترل تنگه توسط ایران نباید جهان را نگران کند. ایران ترجیح می‌دهد تنگهٔ هرمز باز و فعال باشد، تا زمانی که امنیت ایران تهدید نشود. 

ایران ممکن است عوارض دریافت کند، اما با توجه به خسارات سنگینی که ایران در اثر تجاوز آمریکا و اسرائیل متحمل شده، دریافت عوارض گزینهٔ معقولی است. 

به طور کلی، ایران خواهان روابط خوب با سایر کشور‌های حوزهٔ خلیج فارس است، به شرطی که آن کشور‌ها میزبانی پایگاه‌های نظامی آمریکا و حملات علیه ایران را متوقف کنند.

*با توجه به تحولات جاری، کدام سناریو را محتمل‌تر می‌دانید: ادامهٔ وضع موجود، گسترش بیشتر جنگ، یا توافق؟

من تمایل دارم باور کنم که بدون هیچ توافق رسمی، آتش‌بسی ناآرام برقرار خواهد شد. البته این فقط حدس و گمان از طرف من است، زیرا عدم قطعیت‌ها بسیار بالاست.

*گفته می‌شود در مورد برنامهٔ هسته‌ای ایران، احتمال تعلیق غنی‌سازی وجود دارد و پس از مدتی که هنوز مشخص نشده، به ایران اجازه داده می‌شود تا زیر ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند. در مورد ذخایر غنی‌شده نیز احتمال دارد در کشور‌هایی مانند چین یا روسیه نگهداری شوند. اگر این نکات درست باشند، چقدر می‌توانند به حل این مسائل کمک کنند؟

من باور ندارم که در این مرحله مسائل هسته‌ای به صورت دوجانبه حل و فصل شوند، و شاید یک راه‌حل واقعی نیازمند چند ماه یا حتی یک سال یا بیشتر پس از پایان درگیری‌ها باشد. 

متأسفانه آمریکا در حال حاضر طرف قابل اعتمادی نیست. آنها در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شدند، دهه‌ها جنگ اقتصادی حداکثری به راه انداختند، و دو بار در جریان مذاکرات، در سال ۲۰۲۵ و دوباره در سال ۲۰۲۶، آشکارا به ایران حمله کردند. 

من معتقدم ایران به درستی اعلام می‌کند که پیش از پرداختن به مسائل هسته‌ای، ابتدا باید به جنگ پایان داد. بعدها، زمانی که امنیت ملی ایران بهتر تأمین شد، می‌توان دوباره مسائل هسته‌ای را بررسی کرد، اما در چارچوبی چندجانبه که روسیه، چین و آمریکا همگی مشارکت کنند، و در نهایت شورای امنیت سازمان ملل توافق را اجرایی کند – این بار اجازه ندهد آمریکا از توافق سرپیچی کند.

استاد دانشگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
163
81
پاسخ
تحلیل واقع بینانه ای ارائه داده است
پاسخ ها
بیکار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
چون خوش ایند شماست شد واقعی؟ ایشوت اصلا کی هستن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
می گوید آمریکا ممکن است بدون توافق رسمی جنگ را پایان دهد .
احتملا سر ترامپ بجایی خورده !!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
!شما استاد کدوم دانشگاهی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
در پاسخ بیکار: و چون خوشایند شما نیست شد غیر واقعی؟؟
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
165
81
پاسخ
اخذ عوارض برای ایران حیاتی است با توج به خسارات وارد شده توسط دو متجاوز ما برای اخذ عوارض تا انتها ایستاده ایم شعار ما این است یا مرگ یا کنترل و عوارض تنگه هرمز
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
از آبراه بین المللی نمی توان عوارض گرفت عمان هم چنین کاری نخواهد کرد و اجازه ندارد بنابراین چنانچه ایران بخواهد عوارض بگیرد کشتی ها مسیر خود را بسمت عمان تغییر خواهند داد .
Mhd
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
.دقیقآدرست فرمودیداحسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
سمت عمان عمیق نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
عمان خسارت ایران را بدهد
شیرازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
از اونجای که ایران امضا کننده کنوانسیون آزادی عبور و مرور در آب راها نیست می تونه این کار انجام بده ، قانون عرف هست و تمام ...خیلی قوانین قبل از اینکه در سازمان ملل تایید بشن سالیان سال اجرا می شدند و در خصوص تنگه هرمز هم این میتونه به مرور زمان عرف بشه چون کشورهای جهان چاره دیگیری ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
سمت عمان مین کاشته شده😃
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
فقط اونی که نوشته عمان خسارت ایران و بده 😂
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
51
219
پاسخ
اقا تمامش کنید کار و زندگی داریم
پاسخ ها
ناشناس
| Turkiye |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اگه فکر کردی ما شروع کردیم یا اگه فکر کردی اگه اونایی که تنگه هرمز رو بستن وجود نداشتن تو کار و زندگی داشتی بهش برسی واقعا خیلی نابغه ای. هم تو هم اونایی که واست مثبت زدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
چی را تمام کنن؟ فکر کردی تسلیم بشیم خوش و خرم میشه میتونی ب کار و زندگی ات برسی؟ ارزانی میشه زندگی زیبا میشه*)) عجب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
شماها عموجون تون رو ترغیب کردید گند بزنه به مملکت. حالا یک کم صبر کن. قراره آزاد بشی.
دیر اومدی نخواه زود برو.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
28
131
پاسخ
بورس کی باز میشه سرمایه های ما قفل شده آخه این‌چه وضعیتی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
.سرمایه‌داری این ریسک‌ها را هم داره! عجله نکن. اندکی صبر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
132
76
پاسخ
ناوها را بر دارند و بروند. عوارضی تنگه هرمز پا برجاست. برای جبران خسارت جنگ.
پاسخ ها
احلام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
الان همش نیرو و ناو میارن تو خاورمیانه خب معلومه اینا صلح نمیخوان آتش بس هم تجدید قواست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
عوارض تاوان جنگ ؟والا ایران با آمریکا و اسراییل درگیر بود ربطی کشورها دیگه نداشت ،یکم سواد تو ایران بیشتر بشه ممنونم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
شوخی میکنی؟ هروقت خسارت جنگ با عراق رو گرفتیم از تنگه هم عوارض میگیریم!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
چی می گی؟ انگلیس هم داره ناو میاره اروپا داره ائتلاف تشکیل می ده واسه بازکردن تنگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
مهم نیست تجدید قوا میکنم حتی یک طرف شروط رو بپذیره جنگ تمام می‌شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
81
78
پاسخ
اینطوریا نیست که ابر قدرتی ناجوانمردانه حمله کنه و دنیا نظاره گر باشه و حتی محکوم هم نکنن... مسببین سالها باید تاوان حماقتشونو در تنگه هرمز پس بدهند...
پاسخ ها
Mhd
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
.احسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
حدود بیست سال پیش ، ناجوانمردانه به عراق حمله کردند و با شعار دروغین سلاح های کشتارجمعی آن کشور را تصرف نمودند. تا امروز هم به کسی تاوان پس نداده اند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
صدام شر بدی بود به ما هم خیلی زخم زد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
وااااا ناجوانمردانه به عراق حمله کردن یعنی تو ترجیح میدی د صدام حسین همچنان به عراق حکومت میکرد البته این و به مردم عراق بگی از خجالتت در میان با فحاشی
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
113
50
پاسخ
سیاست های اشتباه ترامپ و نتانیاهو در منطقه باعث شده که بشن هیزم کش جهنمی که خودشون مسبب ش هستن.⁦⁦(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)⁩⁩⁦
پاسخ ها
Ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
.دقیقآدرست فرمودیداحسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
بله . در این جهنمی که آن ها درست کرده اند و الان هیزم کشی می کنند کشورهای مسلمان دارند می،سوزند . اروپا هم زیان‌می بیند . البته همه هم حقشان است .‌ولی ما خودمان برخی وقت ها زیاد سنگ همین‌کشورهای مسلمان را به سینه می زنیم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
لغات چینی که نوشتی را ترجمه کن
یداله پورمحمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
24
پاسخ
استادجان بقول معروف شب دراز است وقلندربیدار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
4
13
پاسخ
این کیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
43
26
پاسخ
کسانی که نظر میدن تمومش کنید جنگ رو ما کار و زندگی داریم یکم فکر کنند بعد نظر بدهند .ما که داشتیم زندگیمون میکردیم این سگ هار آمریکا وارد جنگ شد و رهبر و هم وطنان ما رو شهید کرد .حالا وقت انتقامه نه عقب نشینی .ایرانی غیرت داره ..
