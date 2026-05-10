وحشت در دانشگاه؛ بمب تاریخی کشف شد!

در جریان عملیات ساخت یک خوابگاه دانشجویی در محوطه دانشگاه یاگیلونیا در شهر کراکوف لهستان، حدود ۲۰۰ مین ضدنفر مربوط به دوران جنگ جهانی دوم کشف شد.
این حادثه هنگام حفاری برای ساخت خوابگاه جدید رخ داد، زمانی که کارگران به یک صندوق قدیمی برخورد کردند که درون آن مهمات عمل‌نکرده قرار داشت. بلافاصله پس از این کشف، نیروهای ارتش متخصص در خنثی‌سازی بمب به همراه پلیس به محل اعزام شدند تا منطقه را ایمن‌سازی کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقام‌های محلی اعلام کرده‌اند که تمامی مین‌های کشف‌شده دارای مواد منفجره هستند، اما چاشنی انفجاری ندارند. با این حال، آن‌ها همچنان در وضعیت بالقوه خطرناک قرار دارند و امکان وجود مهمات بیشتر در زیر زمین وجود دارد. به همین دلیل، جست‌وجو در منطقه با استفاده از دستگاه‌های فلزیاب ادامه دارد.

یکی از مقام‌های پلیس کراکوف هشدار داده است که احتمال افزایش تعداد کشفیات وجود دارد و تیم‌های نظامی و پلیس همچنان در محل مشغول بررسی دقیق منطقه هستند. با وجود این شرایط، مقام‌ها اعلام کرده‌اند که نیازی به تخلیه ساختمان‌های اطراف تشخیص داده نشده و منطقه صرفا محصور شده است.

این محل بخشی از پروژه ساخت یک خوابگاه جدید متعلق به دانشگاه یاگیلونیا است؛ قدیمی‌ترین دانشگاه لهستان و یکی از معتبرترین مراکز علمی این کشور. این پروژه از ماه مارس آغاز شده و قرار است ظرفیت اسکان حدود ۴۰۰ دانشجو را فراهم کند.

این نخستین بار نیست که آثار جنگ جهانی دوم در این منطقه کشف می‌شود. در سال ۲۰۲۰ نیز یکی از دانشجویان در نزدیکی ساختمان‌های دانشگاه یک مهمات عمل‌نکرده پیدا کرد که بعدا به‌عنوان مین آموزشی ضدتانک شناسایی شد. همچنین در سال ۲۰۱۸، کارگران در فاصله‌ای نه‌چندان دور از پردیس دانشگاه، شیئی مشکوک پیدا کردند که پلیس آن را احتمالا یک نارنجک باقی‌مانده از جنگ جهانی دوم اعلام کرد.

در لهستان، کشف مهمات عمل‌نکرده پدیده‌ای نسبتا رایج است؛ زیرا این کشور در طول جنگ جهانی دوم شاهد درگیری‌های گسترده و ویرانگر بوده است. تنها در سال‌های اخیر نیز موارد مشابه متعددی گزارش شده است؛ از جمله انفجار یک گلوله توپخانه در یک آپارتمان که منجر به بستری شدن دو نفر در بیمارستان شد، یا کشف ده‌ها گلوله خمپاره و توپخانه در جنگل‌ها و حتی داخل ساختمان‌های در حال بازسازی. 
 

لهستان بمب مین دانشگاه جنگ جهانی دوم مهمات عمل نکرده مین گذاری خوابگاه دانشجویی
