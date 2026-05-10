ساعت واقعیت برای اوکراین به صدا درآمد!

«کارن کویتکوفسکی» سرهنگ دوم بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده و تحلیلگر سابق وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در اظهاراتی با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی که کشورهای غربی حامی اوکراین بعد از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شده‌اند، تاکید کرد: اکنون زمان مناسبی است که اوکراین واقعیت را بپذیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کویتکوفسکی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: کی‌یف و متحدانش باید به این نتیجه رسیده باشند که رکود جهانی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران به این معناست که کی‌یف و متحدانش باید آنچه از غرب اوکراین باقی مانده را نجات دهند، نه اینکه شاهد نابودی تدریجی آن باشند.

وی همچنین با بیان اینکه روسیه به تمام اهدافی که در چهار سال گذشته در جنگ تعیین کرده بود، دست پیدا کرده است، افزود: دستاوردهایی مثل مناطق شرقی روس‌زبان اوکراین تثبیت و عادی شده است.

کویتکوفسکی در ادامه با اشاره به اینکه دولت اوکراین ممکن است تمایلی به امضای توافق با روسیه نداشته باشد، خاطرنشان کرد: اما حقایق میدانی و واقعیت‌های موجود در بانک‌های مرکزی کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده که جنگ علیه روسیه را تأمین مالی می‌کنند، روشن است.

این تحلیلگر سابق پنتاگون همچنین با اشاره به تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: این جنگ برای غرب نتیجه معکوس به دنبال داشته است.

وی افزود: آنها با این کار ناخواسته درآمد روسیه را بهبود بخشیده و از نظر اقتصادی به همه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آسیب رسانده‌اند.

کویتکوفسکی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی در کشورهای غربی حامی اوکراین، یادآور شد: آنها حالا پیش از آنکه بخواهند جنگ بی‌معنای ولودیمیر زلنسکی را تأمین مالی کنند، باید به فکر افزایش هزینه‌های انرژی خودشان باشند.

این تحلیلگر سابق پنتاگون همچنین با اشاره به تداوم حملات پهپادی اوکراین به شهرها و زیرساخت‌های روسیه، افزود: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اکنون بار انتخاب صلح را بر دوش اروپا گذاشته است و حملات اوکراین را با صبر و شکیبایی فوق‌العاده‌ای مدیریت می‌کند.

کویتکوفسکی در پایان با اشاره به اینکه برای اولین بار، این حس را دارد که حامیان زلنسکی متوجه شده‌اندکه دلیل دست‌نخورده ماندن شهرهای غربی اوکراین تا حد زیادی همین موضوع است، خاطرنشان کرد: با توجه به رکود جهانی پیش رو که ناشی از جنگ آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران است و مقاومت چشمگیر و استوار ایران، زمان مناسب برای اینکه اوکراین و حامیانش واقعیت را بپذیرند، رسیده است.

با کاهش قابل توجه ذخایر تسلیحاتی آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران، پنتاگون پیشتر به متحدان اروپایی ایالات متحده هشدار داده بود که تحویل سلاح‌ها با هدف پرکردن ذخایر طولانی‌تر می‌شود.

واشنگتن در میانه تلاش برای پرکردن ذخایر تسلیحات خود که در نتیجه جنگ با ایران تخلیه شده‌اند، به متحدان اروپایی از جمله بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داده است که منتظر تاخیرهای طولانی در تحویل سلاح‌های آمریکایی باشند.

هشدار پنتاگون به کشورهای اروپایی در مورد تاخیر در ارسال تسلیحات، خبر بدی برای اوکراین در میانه جنگ چهارساله با روسیه است. این تاخیرها به ویژه بر تحویل مهماتی همچون سامانه‌های موشکی هیمارس، ناسام و سایر سیستم‌ها تاثیر می‌گذارد.

یک مقام ارشد اوکراینی در این خصوص گفت که ارسال تسلیحات آمریکایی به کی‌یف از آغاز جنگ علیه ایران با تاخیر مواجه بوده‌است. زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین نیز اذعان کرد که تاخیر در تحویل گاهی اوقات باعث خالی ماندن پرتابگرهای پاتریوت در جریان حملات موشکی روسیه شده است.