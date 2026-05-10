صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ساعت واقعیت برای اوکراین به صدا درآمد!

«کارن کویاتکوفسکی» سرهنگ دوم بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده و تحلیلگر سابق وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در اظهاراتی با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی که کشورهای غربی حامی اوکراین بعد از
کد خبر: ۱۳۷۱۷۵۶
| |
7815 بازدید
|
۳
ساعت واقعیت برای اوکراین به صدا درآمد!

«کارن کویتکوفسکی» سرهنگ دوم بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده و تحلیلگر سابق وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در اظهاراتی با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی که کشورهای غربی حامی اوکراین بعد از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شده‌اند، تاکید کرد: اکنون زمان مناسبی است که اوکراین واقعیت را بپذیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کویتکوفسکی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: کی‌یف و متحدانش باید به این نتیجه رسیده باشند که رکود جهانی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران به این معناست که کی‌یف و متحدانش باید آنچه از غرب اوکراین باقی مانده را نجات دهند، نه اینکه شاهد نابودی تدریجی آن باشند.

وی همچنین با بیان اینکه روسیه به تمام اهدافی که در چهار سال گذشته در جنگ تعیین کرده بود، دست پیدا کرده است، افزود: دستاوردهایی مثل مناطق شرقی روس‌زبان اوکراین تثبیت و عادی شده است.

کویتکوفسکی در ادامه با اشاره به اینکه دولت اوکراین ممکن است تمایلی به امضای توافق با روسیه نداشته باشد، خاطرنشان کرد: اما حقایق میدانی و واقعیت‌های موجود در بانک‌های مرکزی کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده که جنگ علیه روسیه را تأمین مالی می‌کنند، روشن است.

این تحلیلگر سابق پنتاگون همچنین با اشاره به تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: این جنگ برای غرب نتیجه معکوس به دنبال داشته است.

وی افزود: آنها با این کار ناخواسته درآمد روسیه را بهبود بخشیده و از نظر اقتصادی به همه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آسیب رسانده‌اند.

کویتکوفسکی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی در کشورهای غربی حامی اوکراین، یادآور شد: آنها حالا پیش از آنکه بخواهند جنگ بی‌معنای ولودیمیر زلنسکی را تأمین مالی کنند، باید به فکر افزایش هزینه‌های انرژی خودشان باشند.

این تحلیلگر سابق پنتاگون همچنین با اشاره به تداوم حملات پهپادی اوکراین به شهرها و زیرساخت‌های روسیه، افزود: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اکنون بار انتخاب صلح را بر دوش اروپا گذاشته است و حملات اوکراین را با صبر و شکیبایی فوق‌العاده‌ای مدیریت می‌کند.

کویتکوفسکی در پایان با اشاره به اینکه برای اولین بار، این حس را دارد که حامیان زلنسکی متوجه شده‌اندکه دلیل دست‌نخورده ماندن شهرهای غربی اوکراین تا حد زیادی همین موضوع است، خاطرنشان کرد: با توجه به رکود جهانی پیش رو که ناشی از جنگ آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران است و مقاومت چشمگیر و استوار ایران، زمان مناسب برای اینکه اوکراین و حامیانش واقعیت را بپذیرند، رسیده است.

با کاهش قابل توجه ذخایر تسلیحاتی آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران، پنتاگون پیشتر به متحدان اروپایی ایالات متحده هشدار داده بود که تحویل سلاح‌ها با هدف پرکردن ذخایر طولانی‌تر می‌شود.

واشنگتن در میانه تلاش برای پرکردن ذخایر تسلیحات خود که در نتیجه جنگ با ایران تخلیه شده‌اند، به متحدان اروپایی از جمله بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داده است که منتظر تاخیرهای طولانی در تحویل سلاح‌های آمریکایی باشند.

هشدار پنتاگون به کشورهای اروپایی در مورد تاخیر در ارسال تسلیحات، خبر بدی برای اوکراین در میانه جنگ چهارساله با روسیه است. این تاخیرها به ویژه بر تحویل مهماتی همچون سامانه‌های موشکی هیمارس، ناسام و سایر سیستم‌ها تاثیر می‌گذارد.

یک مقام ارشد اوکراینی در این خصوص گفت که ارسال تسلیحات آمریکایی به کی‌یف از آغاز جنگ علیه ایران با تاخیر مواجه بوده‌است. زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین نیز اذعان کرد که تاخیر در تحویل گاهی اوقات باعث خالی ماندن پرتابگرهای پاتریوت در جریان حملات موشکی روسیه شده است.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پنتاگون روسیه اوکراین زلنسکی ایران ناتو پیمان آتلانیک شمالی پوتین
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ علیه ایران چقدر هزینه داشته است؟
تمجید پوتین از شهید لاریجانی
تقابل احتمالی ایران با کره و عربستان
تصویر هوایی ستون پنج کیلومتری خودروهای زرهی روسیه در راه کی‌یف/ برنامه بزرگ غرب و ژاپن برای قطع دسترسی روسیه به سوئیفت /دستور پوتین برای آماده باش اتمی در برابر غرب/ زلنسکی: مذاکرات با روسیه روز دوشنبه آغاز می شود
ساختار امنیتی جدید زلنسکی برای اوکراین
زلنسکی: پوتین قصد دارد کل اوکراین را اشغال کند
زلنسکی خواستار تشکیل «شورای ناتو - اوکراین» شد
دعوت جنجالی زلنسکی از پوتین!
پوتین: مجبوریم مراقب قابلیت اتمی ناتو باشیم
پوتین: غرب به دنبال تضعیف روسیه از درون است
زلنسکی در شب کریمس برای پوتین آرزوی مرگ کرد
محاصره همه شهرهای بزرگ اوکراین توسط ارتش روسیه/لحظه هولناک اصابت موشک گراد در وسط خیابان در خارکیف+فیلم/ تصاویر کاروان نظامی 64 کیلومتری روسیه در نزدیکی کی یف/آمریکا ۱۲ عضو هیات روسیه در سازمان ملل را اخراج کرد
واکنش قاطع دستیار پوتین به پیشنهاد زلنسکی
زلنسکی برای مذاکرات صلح با مسکو آماده می شود
زلنسکی خواستار تسریع عضویت اوکراین در ناتو شد
اوکراین: انتقام حملات ویرانگر امروز را از روسیه می گیریم
پنتاگون: روسیه ممکن است امروز به اوکراین حمله کند
زلنسکی : از امروز ناتو نیز در مرگ اوکراینی‌ها مقصر است
چین با روسیه متحد شود جنگ جهانی رخ خواهد داد
زلنسکی: آماده ۱۰ سال جنگ با روسیه هستیم
زلنسکی روسیه را به قطع مذاکرات تهدید کرد
زلنسکی: در روز مذاکرات هم روسیه در حال کشتار است
بی اعتمادی عمیق میان زلنسکی و کاخ سفید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
7
9
پاسخ
مشکل اصلی روسیه پول است اون نمیتونه از تمام تجهیزات استفاده کنه چون براش هزینه داره اما غرب به منبع تمام نشدنی پول متصل هست میلیارد ها دلار و یورو پول رو به عنوان صدقه میدن اوکراین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
غرب به معنای تمام نشدنی پول وصله؟؟؟ خوبی ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
3
12
پاسخ
روسیه بعد از چند سال هنوز نتونسته اکراین رو شکست بده، ابرقدرت!!!!!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005kr6
tabnak.ir/005kr6