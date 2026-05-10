جزئیات جدید از درگیری پنجشنبه‌شب در خلیج‌فارس

حالا تا حدی معلوم شد اون شب جمعه تاریخی تنگه هرمز چی به سر ناوهای آمریکایی اومده که ترامپ بلافاصله بعدش تهدید به حمله هسته‌ای کرد.
به گزارش تابناک، احسان تقدسی فعال رسانه ای در شبکه ایکس نوشت: حالا تا حدی معلوم شد اون شب جمعه تاریخی تنگه هرمز چی به سر ناوهای آمریکایی اومده که ترامپ بلافاصله بعدش تهدید به حمله هسته‌ای کرد.

‏بنا بر گزارش‌ها، ۳ ناو آمریکا هنگام تلاش برای گذشتن از تنگه هرمز به شدت آسیب دیدند. ‏قبل از اینکه درگیری شروع بشه آمریکایی‌ها برای رد شدن راحت از تنگه جنگ الکترونیکی سنگینی را کلید زد تا با از کار انداختن رادارهای ایران بتونن بی دردسر رد بشن. وسط تاریکی شب ایران شروع به شلیک موشک‌های ضد تشعشع کرد. آمریکایی‌ها وسط دریا گیر افتاده بودند.

‏هدف از شلیک این موشک‌ها، نابودی بخش‌های راداری ناوهای آمریکایی بود که بر اساس گزارش‌ها، سیستم رادار هر ۳ ناو کاملاً منهدم شدند و یکی هم به شدت آتش گرفت که فعلاً نمی‌دونیم چی شده.موشک ضد تشعشع که بهش موشک ضد رادار هم گفته می‌شه، یک سلاح تاکتیکی ویژه برای پیدا کردن و نابود کردن منابع انتشار امواج رادیویی دشمن، به ویژه سامانه‌های راداریه. این موشک در نبردهای الکترونیکی نقشی حیاتی داره و با از کار انداختن رادارها، سامانه‌های پدافند هوایی دشمن را کور و کر می‌کنه. 

‏در دنیا کلاً ۶ کشور آمریکا، ایران، روسیه، چین، برزیل و انگلیس این مدل موشک را دارن و در میان اینها فقط ایران مدل‌های توسعه یافته‌اش را تولید کرده. اینم از عجایب توان موشکی ایرانه که بیش از ۲ ماهه یک تنه تنگه هرمز را قفل کرده.

جزئیات جدید و مهم ازدرگیری پنجشنبه‌شب در خلیج‌فارس

‏موشک ضد تشعشع برای هدف‌گیری برخلاف موشک‌های معمولی که با رادار خودشان هدف را پیدا می‌کنند، کاملاً غیرفعال عمل می‌کنه و هیچ سیگنالی از خود منتشر نمی‌کنه.

‏موشک‌هایی که ایران داره قابلیت مهمی به نام «حافظه هدف» دارند؛ یعنی اگر رادار دشمن برای فرار ناگهان خاموش بشه موشک آخرین موقعیت مکانی آن را به خاطر سپرده و به مسیر خود ادامه می‌ده.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
14
9
پاسخ
این موشکا بخورن به ناو نصف میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
12
18
پاسخ
ایول
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
10
25
پاسخ
دستان نيروهاي نظامي ايران را مي بوسم . در دفاع از وطن سنگ تمام گذاشته ايد . النشاالله هميشه پايدار و مقاوم باشيد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
8
20
پاسخ
دمتون گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
6
24
پاسخ
خیلی تاثیرگذار بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
8
24
پاسخ
خدا حافظ دلیرمردان ایران باشه
