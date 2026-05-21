کجا گمت کنم؟ ؛ رضا یزدانی
«کجا گُمت کنم؟» قطعهای از کارن همایونفر با صدای رضا یزدانی است. موزیک ویدیوی این قطعه را میبینید و میشنوید.
ﻛﺠﺎ ﮔﻤﺖ ﻛﺮدم ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﺐ ﺟﺎرﻳ؟
ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺨﻮاﺑﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺪاری
ﻫﻨﻮز ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ﻓﺮدا
ﻛﺠﺎ ﮔﻤﺖ ﻛﺮدم ﻛﺠﺎی اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
ﻣﺎ اﻫﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدﻳﻢ ﻫﻢ ﺷﺐ و ﻫﻢ ﻓﺎﻧﻮس
ﻛﺠﺎ ﮔﻤﺖ ﻛﺮدم ﻛﺠﺎی اﻳﻦ ﻛﺎﺑﻮس
ﭘﺸﺖ ﻛﺪوم اﺑﺮ ﺑﺎروﻧﻰ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻛﺠﺎی اﻳﻦ ﻫﻖ ﻫﻖ اﻳﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻳﮏ رﻳﺰ
ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدی
ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻰ
ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻏﺎزی در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﻰ
ﺗﻤﺎﻣﻪ دﻳﺮوز و ﭘﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﺮدم
ﻛﺠﺎ ﮔﻤﻤ. ﻛﺮدی؟
ﻛﺠﺎ ﮔﻤﺖ ﻛﺮدﻣ؟
ﻣﺎ اﻫﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدﻳﻢ ﻫﻢ ﺷﺐ و ﻫﻢ ﻓﺎﻧﻮس
ﻛﺠﺎ ﮔﻤﺖ ﻛﺮدم ﻛﺠﺎی اﻳﻦ ﻛﺎﺑﻮس
ﭘﺸﺖ ﻛﺪوم اﺑﺮ ﺑﺎروﻧﻰ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻛﺠﺎی اﻳﻦ ﻫﻖ ﻫﻖ اﻳﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻳﮏ رﻳﺰ
ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻏﺎزی در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﻰ
ﺗﻤﺎﻣﻪ دﻳﺮوز و ﭘﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﺮدم
ﻛﺠﺎ ﮔﻤم ﻛﺮدم؟
ﻛﺠﺎ ﮔﻤﺖ ﻛﺮدم؟
ﻣﺎ اﻫﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدﻳﻢ ﻫﻢ ﺷﺐ و ﻫﻢ ﻓﺎﻧﻮس
ﻛﺠﺎ ﮔﻤﺖ ﻛﺮدم ﻛﺠﺎی اﻳﻦ ﻛﺎﺑﻮس
ﭘﺸﺖ ﻛﺪوم اﺑﺮ ﺑﺎروﻧﻰ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻛﺠﺎی اﻳﻦ ﻫﻖ ﻫﻖ اﻳﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻳﮏ رﻳﺰ
