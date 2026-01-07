صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اختلال در بازارهای شیراز با ادعای مشکلات اقتصادی

استاندار تهران با تأکید بر تفکیک میان اعتراض و اغتشاش گفت اگر تجمعات به سمت تخریب، تقابل و حمله به اماکن عمومی و انتظامی کشیده شود، پلیس طبق قانون برخورد لازم را می کند.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۲۰
| |
13110 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بازار وکیل (بازار روح‌الله) و بازارهای فرعی اعم از بازار مسگرها، بازار حاجی، بازارچه فیل، سرای مشیر و ...، بازار روز شامل سه راه احمدی و طالقانی، خیابان شاهزاده قاسم، چهار راه سینما سعدی و خیابان‌ قصردشت در این مسیر، بازار زرگرها، بازار کیف و کفش واقع در چهارراه خیرات و... از جمله بازارهایی بودند که امروز در اعتراض به آنچه که از سوی اصناف وضعیت بی ثبات اقتصادی خوانده شد، تعطیل بودند.

در این میان بازار بزرگ پروتئین، برخی از مجتمع‌های تجاری و بیشتر مغازه‌های فروش اقلام خوراکی فعال بودند.

هم‌چنین در بلوار معالی‌آباد اکثر مغازه‌ها باز بودند. در فرهنگ‌شهر و معالی‌آباد، چمران، بلوار جمهوری، میدان ارم (پردیس دانشگاه) خیابان لطفعلی خان زند، بلوار پاسداران، بلوار امیر کبیر در ساعات ظهر و بعدازظهر تردد روان و برقرار بود و مشکلی در این مناطق وجود نداشت.

هم‌زمان صبح امروز نشستی با حضور اصناف مختلف و معاون اقتصادی استاندار فارس در اتاق اصناف مرکز فارس برگزار شد که در آن اصناف به بیان مشکلات خود پرداختند.

قاضی‌پور، عضو شورای بازار نو شیراز در این نشست تأکید کرد که بازاریان همیشه نسبت به انقلاب وفادار بوده‌اند و هیچگاه‌ در این عرصه کم نگذاشته‌اند کما اینکه انقلاب هم از دل بازار و اصناف برخاست اما امروز نیاز داریم به مسئولان دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات خود را به آنان بیان کنیم و لازم است که مسئولان در هنگام تصمیم‌گیری‌ها برای اصناف از خود اصناف استفاده کنند.

بحرپیما، رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و همچنین اعضای اتحادیه صنف موبایل‌فروشان نیز بر ضرورت تأمین امنیت مغازه‌های صنف خود در این وضعیت تأکید کردند.

بازار شیراز اصناف تعطیل بی ثباتی اقتصادی
