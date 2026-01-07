«جنگ نفتکشها» در اطلس شمالی/ «سقوط آزاد» در بازار جهانی
سرویس انرژی تابناک: در ادامه مشروح تحولات بازار انرژی جهان را میخوانید:
اسکورت روسی برای نفتکش تحریمی
تنش دریایی میان مسکو و واشنگتن وارد فاز خطرناکی شده است. گزارشها حاکی از آن است که روسیه یک زیردریایی و چندین شناور نظامی را برای اسکورت نفتکش «مارینرا» (که پیشتر بلا ۱ نام داشت) به اقیانوس اطلس اعزام کرده است. این نفتکش که متهم به حمل نفت ایران و ونزوئلاست، اخیراً پرچم خود را از گویان به روسیه تغییر داده است تا از گزند قوانین بینالمللی که اجازه توقیف «کشتیهای بدون تابعیت» را میدهد، در امان بماند. تحلیلگران تغییر پرچم در میانه سفر را اقدامی بسیار نادر و مختص «ناوگان تاریک» میدانند. گارد ساحلی و فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM) که پیشتر حکم توقیف این کشتی را داشتند، با هواپیماهای شناسایی و سوخترسان در منطقه اطلس شمالی (جنوب ایسلند) حضور دارند. مقامات آمریکایی به سیبیاس گفتهاند که واشنگتن ترجیح میدهد کشتی را توقیف کند تا اینکه آن را غرق نماید. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که این کشتی تحت پرچم فدراسیون روسیه و در آبهای بینالمللی در حال تردد است و نظارت «نامتناسب» ناتو و آمریکا بر آن را محکوم کرد.
حراج نفت ونزوئلا توسط واشنگتن/ ترامپ بازار را «نزولی» کرد
دونالد ترامپ در اقدامی بیسابقه اعلام کرد که ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت بلوکهشده ونزوئلا را برای «تامین منافع مردم آمریکا و ونزوئلا» به فروش خواهد رساند؛ خبری که بازارهای جهانی را قرمزپوش کرد. بلافاصله پس از این خبر، قیمت نفت برنت با افتی شدید به مرز ۶۰ دلار رسید و نفت آمریکا (WTI) نیز با ۱.۴ درصد کاهش به ۵۶.۴۴ دلار تنزل یافت. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که بازار جهانی با «مازاد عرضه» دست و پنجه نرم میکند. رئیسجمهور آمریکا در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت که درآمد حاصل از این فروش مستقیماً توسط او کنترل خواهد شد. او کریس رایت، وزیر انرژی را مسئول اجرای این طرح کرده و از دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا خواسته تا دسترسی کامل به صنعت نفت این کشور را فراهم کند.
چین به نفت ایران و روسیه پناه برد
پالایشگاههای مستقل چین (موسوم به قوریها) که خریداران اصلی نفت ارزان ونزوئلا بودند، در پی توافق جدید واشنگتن و کاراکاس، به دنبال منابع جایگزین هستند. تحلیلگران معتقدند توافق صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا، جریان نفت به چین را قطع خواهد کرد. با این حال، به دلیل فراوانی نفت روسیه و ایران، پالایشگاههای چینی نگرانی چندانی ندارند. نفت سنگین ایران با تخفیف ۱۰ دلاری نسبت به برنت، ارزانترین و در دسترسترین گزینه برای جایگزینی بشکههای ونزوئلا محسوب میشود. دادههای کپلر نشان میدهد که نفت ونزوئلای موجود در کشتیهای اطراف آسیا، کفاف تقاضای ۷۵ روز چین را میدهد. این موضوع باعث شده تا خریداران چینی عجلهای برای یافتن جایگزین نداشته باشند و قدرت چانهزنی خود را حفظ کنند.
چالش غولهای نفتی در کاراکاس
در حالی که ترامپ وعده داده شرکتهای آمریکایی صنعت نفت ونزوئلا را احیا خواهند کرد، مدیران شورون، اکسونموبیل و کونوکو فیلیپس قرار است روز جمعه در کاخ سفید با او دیدار کنند. علیرغم خوشبینی ترامپ، شرکتهای نفتی نسبت به سرمایهگذاری در منطقهای با بیثباتی سیاسی و در شرایط افت قیمت جهانی نفت تردید دارند. ترامپ ملی شدن داراییهای این شرکتها توسط هوگو چاوز را «بزرگترین سرقت تاریخ آمریکا» خوانده و وعده بازسازی زیرساختهای فرسوده را داده است. تحلیلهای موسسه «ریستاد انرژی» نشان میدهد که بازگرداندن تولید ونزوئلا به سطح دهه ۹۰ میلادی (۳.۵ میلیون بشکه)، نیازمند ۱۵ سال زمان و سرمایهگذاری خیرهکننده ۱۸۵ میلیارد دلاری است؛ مسیری دشوار برای صنعتی که اکنون تولیدش به کمتر از ۱ میلیون بشکه رسیده است.
رنسانس نفتی در آلاسکا
برخلاف روند نزولی در سایر نقاط جهان، ایالت آلاسکا برای سال ۲۰۲۶ رشد اشتغال قابل توجهی را در بخش نفت و گاز پیشبینی میکند. طبق پیشبینی اداره کار آلاسکا، بخش نفت و گاز در سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۱.۱ درصدی پیشتاز اشتغالزایی در این ایالت خواهد بود. انتظار میرود تعداد مشاغل این بخش به ۱۰ هزار نفر برسد که معادل سطح پیش از همهگیری کرونا (سال ۲۰۱۹) است. تکمیل فاز ساخت و آغاز تولید در میدان نفتی «پیکا» (متعلق به شرکت سانتوس) عامل اصلی این رونق است. کارشناسان معتقدند نوسانات قیمت نفت تاثیر چندانی بر این رشد نخواهد داشت، هرچند تعدیل نیروهای جهانی شرکت کونوکو فیلیپس همچنان به عنوان یک ریسک ناشناخته برای آلاسکا باقی مانده است.