صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
نفت در روزی که گذشت

«جنگ نفت‌کش‌ها» در اطلس شمالی/ «سقوط آزاد» در بازار جهانی

سال ۲۰۲۶، سال «تقابل نظامی و مازاد عرضه» تنش‌ها در اقیانوس اطلس به اوج خود رسیده است؛ روسیه با اعزام زیردریایی و ناوگروه جنگی، اسکورت یک نفت‌کش تحریمی را بر عهده گرفته تا از توقیف آن توسط آمریکا جلوگیری کند. هم‌زمان در واشنگتن، دونالد ترامپ با اعلام طرح فروش میلیون‌ها بشکه نفت خام ونزوئلا، شوک جدیدی به بازار وارد کرده که منجر به سقوط قیمت نفت به کانال ۵۰ دلار شده است. در شرق آسیا، پالایشگاه‌های چینی به سرعت در حال جایگزینی نفت ونزوئلا با بشکه‌های ایران و روسیه هستند و در قطب شمال، آلاسکا برخلاف جریان نزولی بازار، خود را برای یک رنسانس نفتی آماده می‌کند.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۰۶
| |
631 بازدید

سرویس انرژی تابناک: در ادامه مشروح تحولات بازار انرژی جهان را می‌خوانید:

«جنگ نفت‌کش‌ها» در اطلس شمالی/ «سقوط آزاد» در بازار جهانی

اسکورت روسی برای نفت‌کش تحریمی

تنش دریایی میان مسکو و واشنگتن وارد فاز خطرناکی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه یک زیردریایی و چندین شناور نظامی را برای اسکورت نفت‌کش «مارینرا» (که پیش‌تر بلا ۱ نام داشت) به اقیانوس اطلس اعزام کرده است. این نفت‌کش که متهم به حمل نفت ایران و ونزوئلاست، اخیراً پرچم خود را از گویان به روسیه تغییر داده است تا از گزند قوانین بین‌المللی که اجازه توقیف «کشتی‌های بدون تابعیت» را می‌دهد، در امان بماند. تحلیلگران تغییر پرچم در میانه سفر را اقدامی بسیار نادر و مختص «ناوگان تاریک» می‌دانند. گارد ساحلی و فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM) که پیش‌تر حکم توقیف این کشتی را داشتند، با هواپیماهای شناسایی و سوخت‌رسان در منطقه اطلس شمالی (جنوب ایسلند) حضور دارند. مقامات آمریکایی به سی‌بی‌اس گفته‌اند که واشنگتن ترجیح می‌دهد کشتی را توقیف کند تا اینکه آن را غرق نماید. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که این کشتی تحت پرچم فدراسیون روسیه و در آب‌های بین‌المللی در حال تردد است و نظارت «نامتناسب» ناتو و آمریکا بر آن را محکوم کرد.

 

حراج نفت ونزوئلا توسط واشنگتن/ ترامپ بازار را «نزولی» کرد

دونالد ترامپ در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرد که ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت بلوکه‌شده ونزوئلا را برای «تامین منافع مردم آمریکا و ونزوئلا» به فروش خواهد رساند؛ خبری که بازارهای جهانی را قرمزپوش کرد. بلافاصله پس از این خبر، قیمت نفت برنت با افتی شدید به مرز ۶۰ دلار رسید و نفت آمریکا (WTI) نیز با ۱.۴ درصد کاهش به ۵۶.۴۴ دلار تنزل یافت. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که بازار جهانی با «مازاد عرضه» دست‌ و پنجه نرم می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت که درآمد حاصل از این فروش مستقیماً توسط او کنترل خواهد شد. او کریس رایت، وزیر انرژی را مسئول اجرای این طرح کرده و از دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا خواسته تا دسترسی کامل به صنعت نفت این کشور را فراهم کند.

 

چین به نفت ایران و روسیه پناه برد

پالایشگاه‌های مستقل چین (موسوم به قوری‌ها) که خریداران اصلی نفت ارزان ونزوئلا بودند، در پی توافق جدید واشنگتن و کاراکاس، به دنبال منابع جایگزین هستند. تحلیلگران معتقدند توافق صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا، جریان نفت به چین را قطع خواهد کرد. با این حال، به دلیل فراوانی نفت روسیه و ایران، پالایشگاه‌های چینی نگرانی چندانی ندارند. نفت سنگین ایران با تخفیف ۱۰ دلاری نسبت به برنت، ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه برای جایگزینی بشکه‌های ونزوئلا محسوب می‌شود. داده‌های کپلر نشان می‌دهد که نفت ونزوئلای موجود در کشتی‌های اطراف آسیا، کفاف تقاضای ۷۵ روز چین را می‌دهد. این موضوع باعث شده تا خریداران چینی عجله‌ای برای یافتن جایگزین نداشته باشند و قدرت چانه‌زنی خود را حفظ کنند.

 

چالش غول‌های نفتی در کاراکاس

در حالی که ترامپ وعده داده شرکت‌های آمریکایی صنعت نفت ونزوئلا را احیا خواهند کرد، مدیران شورون، اکسون‌موبیل و کونوکو فیلیپس قرار است روز جمعه در کاخ سفید با او دیدار کنند. علیرغم خوش‌بینی ترامپ، شرکت‌های نفتی نسبت به سرمایه‌گذاری در منطقه‌ای با بی‌ثباتی سیاسی و در شرایط افت قیمت جهانی نفت تردید دارند. ترامپ ملی شدن دارایی‌های این شرکت‌ها توسط هوگو چاوز را «بزرگترین سرقت تاریخ آمریکا» خوانده و وعده بازسازی زیرساخت‌های فرسوده را داده است. تحلیل‌های موسسه «ریستاد انرژی» نشان می‌دهد که بازگرداندن تولید ونزوئلا به سطح دهه ۹۰ میلادی (۳.۵ میلیون بشکه)، نیازمند ۱۵ سال زمان و سرمایه‌گذاری خیره‌کننده ۱۸۵ میلیارد دلاری است؛ مسیری دشوار برای صنعتی که اکنون تولیدش به کمتر از ۱ میلیون بشکه رسیده است.

 

رنسانس نفتی در آلاسکا

 

برخلاف روند نزولی در سایر نقاط جهان، ایالت آلاسکا برای سال ۲۰۲۶ رشد اشتغال قابل توجهی را در بخش نفت و گاز پیش‌بینی می‌کند. طبق پیش‌بینی اداره کار آلاسکا، بخش نفت و گاز در سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۱.۱ درصدی پیشتاز اشتغال‌زایی در این ایالت خواهد بود. انتظار می‌رود تعداد مشاغل این بخش به ۱۰ هزار نفر برسد که معادل سطح پیش از همه‌گیری کرونا (سال ۲۰۱۹) است. تکمیل فاز ساخت و آغاز تولید در میدان نفتی «پیکا» (متعلق به شرکت سانتوس) عامل اصلی این رونق است. کارشناسان معتقدند نوسانات قیمت نفت تاثیر چندانی بر این رشد نخواهد داشت، هرچند تعدیل نیروهای جهانی شرکت کونوکو فیلیپس همچنان به عنوان یک ریسک ناشناخته برای آلاسکا باقی مانده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نفتکش اقیانوس اطلس پالایشگاه چین ونزوئلا روسیه نفت
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاخ‌سفید: همه گزینه‌ها درباره گرینلند روی میز است
فوری: اقدام بی‌سابقه آمریکا در توقیف نفتکش روسیه
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
تصاویر ادعایی انهدام یک پهپاد در آسمان کرمانشاه
نتانیاهو: هدف ما بازگرداندن «نقب» به اسرائیل است
بی‌ام‌و سری ۷؛ اعتراف یک عاشق بنز به عظمت رقیبی که نمی‌شود نادیده‌اش گرفت
بیانیه وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا
ادعای انهدام یک پهپاد در آسمان کرمانشاه + عکس
عربستان اتهامی را متوجه امارات می‌کند که علیه ایران مطرح می‌شد/ اگر ابوظبی عقب نشینی نمی‌کرد، ریاض حمله نظامی می‌کرد
قتل یک زن در پی شلیک مأمور اداره مهاجرت آمریکا
کاخ‌سفید: همه گزینه‌ها درباره گرینلند روی میز است
جایزه ۶۰۰ میلیونی «جلال» را چه کسی به خانه برد؟ + عکس
سخنان فرمانده ارتش در رسانه‌های آمریکا را ببینید
دیدگاه وزیر ارشاد درباره شرایط فعلی معاونت هنری
عکس: تصویری سوزناک از شهید حقیقت به همراه فرزندش
عارف: دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
موضع رئیس مجمع نسبت به جراحی اقتصادی دولت
همدردی خوانندگان با معترضین به وضعیت دلار
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
هدیه آیت علم الهدی به یکی از قربانیان اغتشاشات
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fKM
tabnak.ir/005fKM