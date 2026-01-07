به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از مهر، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به کمبود جایگاه‌های سوخت در پایتخت گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ خودروی سوخت‌رسان سیار در سطح شهر تهران فعال هستند که با هدف کاهش کمبود جایگاه‌های پمپ‌بنزین، مدیریت صف‌های طولانی و جلوگیری از ایجاد ترافیک و نارضایتی شهروندان به کار گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه کمبود جایگاه‌های سوخت در برخی مناطق موجب تشکیل صف‌های ممتد و برهم خوردن آرامش شهروندان می‌شود، افزود: برای جبران این کمبودها، علاوه بر راه‌اندازی جایگاه‌های تک‌سکو، از ظرفیت جایگاه‌های سوخت سیار نیز استفاده کرده‌ایم. این خودروهای سوخت‌رسان توسط بخش خصوصی و با دریافت مجوز از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در سطح شهر فعالیت می‌کنند.

اقوامی‌پناه تصریح کرد: محل استقرار خودروهای سوخت‌رسان سیار با هماهنگی شهرداران مناطق تعیین می‌شود و این خودروها در نقاط مشخص‌شده مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند. در حال حاضر در اغلب مناطق تهران از جمله مناطق یک و دو و برخی دیگر از مناطق، خودروهای سوخت‌رسان حضور فعال دارند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران هدف اصلی از اجرای این طرح را کاهش صف‌های طولانی و رفع مشکلات ناشی از کمبود جایگاه‌های سوخت عنوان کرد و گفت: برنامه شهرداری تهران توسعه تدریجی ناوگان خودروهای سوخت‌رسان سیار است. در فاز گذشته و طی یکی دو ماه اخیر، ۱۶ خودروی جدید به این ناوگان اضافه شده و در برنامه داریم تا طی دو ماه آینده ۲۰ خودروی دیگر نیز به ظرفیت موجود افزوده شود.

وی در خصوص تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری سوخت تأکید کرد: قیمت سوخت مطابق نرخ‌های مصوب است؛ به‌طور مثال بنزین معمولی با نرخ لیتری ۵ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت بنزین سوپر نیز مشخص است. علاوه بر قیمت سوخت، برای هر مرحله سوخت‌گیری کارمزدی دریافت می‌شود که میزان آن توسط فرمانداری تهران تعیین شده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر این تعرفه ممنوع است.

اقوامی‌پناه خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به‌طور مستمر بر عملکرد خودروهای سوخت‌رسان نظارت دارد و مأموران نظارتی در سطح شهر قیمت‌های دریافتی را با تعرفه‌های مصوب فرمانداری مقایسه می‌کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت مبلغ اضافی، برخورد قانونی انجام خواهد شد. همچنین مجموعه‌های ارائه‌دهنده این خدمات نیز نظارت داخلی دارند تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.