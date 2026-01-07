صفحه خبر لوگوبالا تابناک
به باور تحلیلگران

افزایش تولید نفت ونزوئلا زمان‌بر است

تحلیلگران معتقدند در صورت ثبات سیاسی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی، تولید نفت خام ونزوئلا می‌تواند طی دو سال آینده روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یابد؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و زمان طولانی خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۵۷
| |
371 بازدید
افزایش تولید نفت ونزوئلا زمان‌بر است

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از رویترز، تحلیلگران حوزه نفت پس از ربوده شدن نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، به دست نیروهای آمریکایی، گفتند اگر ونزوئلا از نظر سیاسی پایدار باشد و شرکت‌های آمریکایی در آنجا سرمایه‌گذاری کنند، تولید نفت خام این کشور می‌تواند طی دو سال آینده تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشینگتن کنترل این کشور تولیدکننده نفت را به‌دست می‌گیرد و شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا میلیاردها دلار در ونزوئلا سرمایه‌گذاری خواهند کرد تا تولید نفت خام افزایش یابد.

ونزوئلا با داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی اثبات‌شده جهان، پس از سال‌ها تحریم و نبود سرمایه‌گذاری کافی، کمتر از یک درصد از عرضه جهانی را تولید می‌کند.

تحلیلگران تأکید کردند افزایش خیره‌کننده تولید چند سال زمان می‌برد و نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

آنان افزودند شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری دارند باید با نگرانی‌های امنیتی، زیرساخت‌های فرسوده، پرسش‌ها درباره قانونی بودن عملیات آمریکا برای ربودن مادورو و احتمال بی‌ثباتی سیاسی طولانی‌مدت روبه‌رو شوند.

تحلیلگران مؤسسه جی‌پی‌مورگان در یادداشتی اعلام کردند با گذار سیاسی، ونزوئلا می‌تواند تولید نفت خود را ظرف دو سال به یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز برساند و احتمالاً طی دهه آینده به روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

تولید ونزوئلا در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز بود.

کارلوس بلورین، معاون اجرایی روندها و تحلیل‌های انرژی در شرکت مشاوره بالادستی ولجنس انرژی آنالیتیکس (Welligence Energy Analytics)، گفت: کاهش تحریم‌های آمریکا که از سال ۲۰۱۹ علیه شرکت نفت دولتی ونزوئلا (پدوسا) اعمال شده است، می‌تواند تولید نفت ونزوئلا را طی دو سال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند.

تحلیلگران مؤسسه گلدمن ساکس طی یادداشتی در چهارم ژانویه (۱۴ دی) بیان کردند هرگونه بهبود در تولید تدریجی خواهد بود و به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد.

آنان در سناریویی که تولید نفت خام ونزوئلا به ۲ میلیون بشکه در روز برسد، کاهش ۴ دلاری به ازای هر بشکه را برای قیمت نفت در سال ۲۰۳۰ میلادی پیش‌بینی کردند.

این تحلیلگران افزودند در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز تولید نفت ونزوئلا در سال جاری میلادی به چگونگی تحول سیاست تحریم‌های آمریکا بستگی دارد و خطرهای مبهم اما متوسطی برای قیمت نفت وجود دارد.

پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی ماند و انتظار می‌رود میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال ۵۶ دلار و نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا ۵۲ دلار برای هر بشکه باشد.

مؤسسه کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) پیش‌بینی کرد قیمت‌های پایین‌تر نفت و بی‌ثباتی سیاسی، با وجود فشار ترامپ بر شرکت‌های نفتی برای افزایش تولید، مانع بهره‌برداری کامل از منابع انرژی ونزوئلا خواهد شد.

این مؤسسه مالی ادامه داد: اگرچه افزایش تولید نفت ونزوئلا به حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون بشکه در روز طی دو سال آینده امکان‌پذیر است، اما این هنوز تنها نیمی از سطح تولید نفت در اوج خود خواهد بود.

ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ روزانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید می‌کرد که بیش از ۷ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌داد، تولید این کشور در دهه ۲۰۱۰ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز رسید.

تولید نفت ونزوئلا ذخایر نفتی نیکولاس مادورو
