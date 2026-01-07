به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایسنا، تحولات اخیر، درها را به روی شرکت‌های آمریکایی و سایر شرکت‌های غربی برای بررسی سرمایه‌گذاری در صنعت ونزوئلا و همچنین به روی شرکت‌های تجاری بزرگ برای بازگشت به تجارت نفت خام ونزوئلا و تحویل سوخت به این کشور که ۱۷ درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد، باز می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده‌اند که انتظار دارند شرکت‌های غربی علاقه زیادی به تجارت در ونزوئلا داشته باشند.

لاکوک، روز سه‌شنبه، در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: این موضوعی است که همه در صنعت نفت در مورد آن بحث می‌کنند. تصور می‌کنم همه به دنبال فرصت‌هایی هستند که ممکن است در ونزوئلا وجود داشته باشد. وی افزود:‌ ترافیگورا به طور خاص قبل از بررسی بازگشت به ونزوئلا، باید «چارچوب قانونی مناسبی» را ببیند.

بیشتر معامله‌گران در گذشته با ونزوئلا و شرکت نفت دولتی PDVSA در فروش نفت خام ونزوئلا و تحویل بنزین و نفتا به ونزوئلا همکاری داشته‌اند.

فرانسیسکو مونالدی، مدیر سیاست انرژی آمریکای لاتین در موسسه سیاست عمومی بیکر دانشگاه رایس، اوایل هفته جاری به بلومبرگ گفت: بازگرداندن تولید نفت ونزوئلا به اوج دهه ۱۹۷۰ یعنی ۳.۵ میلیون بشکه در روز که بیش از سه برابر تولید فعلی حدود یک میلیون بشکه در روز است، به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه از سوی شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا در طول دهه آینده یا در مجموع، ۱۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد.

در این بین، ترامپ چند روز پس از آنکه نیروهای آمریکایی نیکولاس مادورو را از ونزوئلا که بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد، خارج کردند، به ان‌بی‌سی نیوز گفت که شرکت‌های نفتی آمریکایی می‌توانند ظرف ۱۸ ماه در بخش نفت ونزوئلا فعال شوند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، رئیس‌جمهور آمریکا در این مصاحبه‌ گفت: «مقدار زیادی پول باید خرج شود و شرکت‌های نفتی آن را خرج خواهند کرد و سپس توسط ما یا از طریق درآمد به آنها بازپرداخت خواهد شد.» وی در مورد جدول زمانی ۱۸ ماهه که طی آن شرکت‌های آمریکایی می‌توانند تولید نفت ونزوئلا را افزایش دهند، گفت: «فکر می‌کنم می‌توانیم این کار را در زمان کمتری انجام دهیم، اما پول زیادی خواهد بود.»

با این حال، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ترامپ، هفته جاری، با مدیران صنعت نفت دیدار خواهد کرد تا در مورد افزایش احتمالی تولید نفت ونزوئلا گفتگو کند. رویترز به نقل از مدیران صنعت نفت گزارش داد که با وجود اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، شرکت‌های اکسون، کونوکوفیلیپس و شورون هنوز در مورد آینده صنعت نفت ونزوئلا مذاکره نکرده‌اند.