سرنوشت مهریه های قدیمی و بیشتر از ۱۴ سکه/ حقتان محفوظ است، اما زمان تحققش نامعلوم
تصویب قانون جدید مهریه، موجی از سوال و ابهام را در جامعه به راه انداخته و ماجرا برای خیلی ها همچنان مبهم است.
این روزها در بسیاری از اتاقهای وکالت و حتی گفتوگوهای خانوادگی، خیلی ها سوالهای مشترک میپرسند: «تکلیف آن مهریههای سنگین قدیمی چه میشود؟ ممکن است به مهریه خود نرسیم؟ و ...»
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، برای پاسخ به ابهامات موجود درباره مهریه، باید داستان این تغییر قانون را از ابتدا مرور کرد تا به قانون جدید رسید و آنگاه احتمالا موضوع روشن تر خواهد بود.
قانون جدید، مهریه را به دو بخش تقسیم کرده است: چهارده سکه اول، و مابقی. برای آن چهارده سکه، راه سابق—یعنی امکان درخواست بازداشت برای الزام به پرداخت—کماکان پابرجاست. اما آن بخش عمده دیگر، آن مبلغی که گاه از صد سکه هم فراتر میرود، حالا سرنوشت دیگری پیدا کرده است. طبق این قانون، برای وصول مازاد بر چهارده سکه، دیگر مجازات حبسی در کار نیست. به عبارت سادهتر، قانونگذار میگوید که نمیتوان مردی را به جرم ناتوانی در پرداخت مهریهای چندصد سکهای، سالها پشت میلههای زندان نگه داشت.
بخشش در کار نیست!
اما این به هیچ وجه به معنای بخشش یا باطل شدن آن دین سنگین نیست. مهریه، چه چهارده سکه باشد و چه چهارصد سکه، طلبی است قانونی و مشروع که بر عهده شوهر ثبت شده و تا ادا شدن، از دوش او ساقط نمیشود. تفاوت، تنها در شیوه وصول آن است. اکنون، راه اصلی برای گرفتن این حق، دادگاه و شیوههای مدنی است. زن میتواند با ارائه درخواست اجرای احکام، تقاضای توقیف اموال شوهر، مسدود کردن حسابهای بانکی او یا کسر از حقوق و درآمدش را کند. موفقیت در این مسیر، اما به یک شرط کلیدی گره خورده است: تمکن مالی. اگر مردی واقعاً دارایی و درآمدی نداشته باشد، دادگاه او را معسر (ناتوان از پرداخت) اعلام میکند و پرداخت مهریه به زمان توانایی مالی او موکول میشود.
جلوگیری از یک سوءاستفاده
در این میان، قانونگذار هم بیکار ننشسته و برای جلوگیری از یک سوءاستفاده رایج، چارهای اندیشیده است. همزمان با این تغییرات، *قانون مبارزه با فرار از دین تقویت شده* است. بر اساس این اصلاحیه، از همان لحظهای که زن، اظهارنامه رسمی مطالبه مهریه را به همسرش ابلاغ میکند، اگر مرد با علم به این بدهی، اقدام به فروش یا انتقال خانه، ماشین یا دیگر داراییهایش به نام دیگری کند، مرتکب جرم شده است. مجازات این کار، که با قصد فرار از دین انجام شود، شش ماه تا یک سال حبس است. این ماده قانونی، مانند سدی محکم، میکوشد تا مانع نابود شدن طلب زنان در پیچ و خم نقل و انتقالات صوری اموال شود.
واکنش های متفاوت
این تغییرات قانونی، همچون تیغی دو لبه، واکنشهای متضادی را برانگیخته است. از یک سو، جمعی—که بسیاری از آنان مردان یا خانوادههایی با دغدغه معیشت هستند—با آهی از راحتی میگویند: «بالاخره داد جوانان بیپول را تا حدی شنیدند. حالا لااقل ترس زندان دائمی، سایه از روی سر زندگیها برداشته میشود.» آنان امیدوارند این کار، از فشارهای کمرشکن ناشی از نوسان دیوانهوار قیمت سکه بکاهد و جلوی سوءاستفادههایی را که گاه زندگیهایی را به نابودی میکشد، بگیرد.
اما از سوی دیگر، صدای نگرانی و اعتراض گروه دیگری بلند است. بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان نگرانند که با حذف اهرم حبس، مهمترین ابزار اجرایی و حمایتی زنان برای وصول حق خود از بین رفته است. آنان میپرسند: «در جامعهای که بسیاری از زنان دسترسی مستقیم به اطلاعات مالی همسران خود ندارند، چگونه میتوانند اموالی برای توقیف معرفی کنند؟» آنان این تغییر را بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و بدون ارائه جایگزینهای حمایتی محکم—مانند تسهیل حق درخواست طلاق برای زن یا حمایتهای مالی پس از آن—تصمیمی ناقص و آسیبزا میدانند که امنیت مالی زنان در ازدواج را به خطر میاندازد.
و نهایتا...
در پایان، داستان مهریههای سنگین قدیمی، حالا وارد فصل تازهای شده است. فصل پیچیدهتری که دیگر سیاه و سفید نیست. در این فصل، حق زن محفوظ است، اما راه وصول آن طولانیتر، پیچیدهتر و مشروطتر شده است. فصل جدیدی که قضات، وکلا و خانوادهها باید با ظرافت بیشتری در آن گام بردارند؛ جایی که تعادل میان جلوگیری از زندانهای بیحاصل و حفظ امنیت مالی زنان، به آزمونی بزرگ برای کارآمدی نظام حقوقی تبدیل شده است.
حق به حقدار رسید
ناشناس| |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
جالبه که دختران ایرانی، هم حق و حقوق اسلامی مثل نفقه و مهریه و .... میخوان، هم حقوق غربی میخوان مثل آزادی حجاب و خروج از خانه بدون اجازه همسر و بعضا حق طلاق و حق مسکن و از طرف دیگه محدودیتهایی مثل سربازی رو هم نمیخوان و آزادی های اجتماعی مثل حق برابر در داشتن شغل ( اونم نه قسمتهای سخت و طاقت فرسا، بلکه قسمتهای اداری و دفتری) و تحصیل در همه رشته های دانشگاهی و ... رو میخوان و در عین حال، مسئولیت پذیری دختران غربی مثل تساوی در هزینه کردهای زندگی رو نمیخوان.
ناشناس| |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
ناشناس| |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
علی| |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
سلام خبرنگارا چه خبر برای مهریه و سکه چه خبر، با این شرایط چرا زودتر قانون 14 سکه اجرا نمی شه من چطوری می تونم با حقوق کارمندی سکه بخرم. قضات هم که اصلا درست قضاوت نمی کنند من چطوری می تونم با ماهی بیست ملیون تومن پنج ملیون نفقه فرزند بدم نه ماهی هم یک سکه بدم. خدا وکیلی پیگیری کنید که مهریه و نفقه فرزند طوری از حقوق کسر بشه من بتونم خرج خودم را هم بدهم نه اینکه هزار تا قرض و وام داشته باشم. شما را به خدا طوری باشه که عدالت اجرا بشه من حق زندگی ندارم. من بیست ملیون حقوق دارم پنج ملیون هم برای فرزندم می دهم که می شود پانزده ملیون خدا وکیلی یک چهارم یا یک پنجم هم برای مهریه کسر کنند ضمن اینکه اگر زن شاغل هست و جایی ثبت نیست بررسی شود اگر ماهانه زن حقوق ثابت می گیرد بخشی از نفقه فرزند هم بر عهده زن باشد نه اینکه فقط مرد بپردازد مگر در زندگی وقتی مشترک هست زن برای فرزند خرج نمی کند. همه ی حساب های زن چک شود دارد حقوق می گیرد مهریه می گیرد نفقه فرزند می گیرد خوب من بدبخت چه گناهی کرده ام. شما را به خدا به داد ما برسید قانون درستی وضع قضات سلیقه ای عمل نکنند. شما را به خدا به داد ما برسید
ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
پیشنهاد می شود قانونی وضع شود که زوجه مادام که در قید حیات هست
حق دادن وکالت اخذ مهریه به دیگری را نداشته باشد
برای بنده خیلی همین موضوع معضل شد
حق دادن وکالت اخذ مهریه به دیگری را نداشته باشد
برای بنده خیلی همین موضوع معضل شد
جمع کنین بابا بساطتونو. هر وقت حقه مردای این جامعه رو دادین بعد حرف از حقه زنا بزنین. یه عمری تو این دانشگاه های شما عمرمون تلف شد آخرش چی شد؟؟؟!!
آقایون محترم، بجای این همه اظلم خواهی بهتر است موقع عقد و پذیرش مهریه به جیبتان نگاه کنید. تا بعد بیچاره نشید.
ناشناس| |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
, مگه کاسبان.مهریه.ودلالا.میزارند.قا نون..عوض.بشه.روی.دادگاه طلاق.سرمایه.گزاری.شده.خودم.توی.این.راه.تمام.سلامتیمو.وسرمایمو.ازدست.دادم
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟