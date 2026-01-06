به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ رودریگز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت:‌ «رئیس‌جمهور ایالات متحده، با نشان‌دادن ناآگاهی مطلق نسبت به کوبا و با تکرار دستورکار دروغین سیاستمداران کوبایی ـ آمریکایی و دیگر گروه‌های ذی‌نفع، در حال اهانت‌گویی و تهدید مردم ماست.»

وی ادامه داد: «او در سخنان خود، عامدانه از هرگونه اشاره به سیاست جنایتکارانه خفه‌سازی اقتصادی و جنگ اقتصادی علیه کوبا - که حتی بیش از پیش تشدید شده است - خودداری می‌کند؛ سیاستی که موجب آسیب و ناامیدی خانواده‌های کوبایی شده است.»

رودریگز در انتها اظهار کرد: «مردم شجاع ما، وفادار به تاریخ مبارزات خود، از کشورشان در برابر هرگونه تجاوز امپریالیستی دفاع خواهند کرد. برای میهن‌مان، آماده‌ایم جان خود را نیز فدا کنیم.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا پس از تهاجم به ونزوئلا گفته بود که کوبا آماده سقوط است. وی تاکید کرده بود که شاید حتی به اقدام علیه این کشور نیازی نباشد؛ چراکه کوبا خود سقوط خواهد کرد.