ایران، ونزوئلا و روسیه با نفت خود سهم بزرگی در تأمین نیاز نفتی چین دارند و حدود ۳۰ درصد از نفت مصرفی چین را تأمین می‌کنند. ونزوئلا به‌تنهایی روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت ارزان به چین می‌فرستاد؛ بنابراین سقوط دولت مادورو برای چین ناخوشایند است، چون یکی بعد از دیگری منافع نفتی‌اش در جهان را از دست می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ اما در این شرایط، ایران می‌تواند نقش جایگزین را بازی کند و بخشی از این کمبود نفت را برای چین جبران کند.

در همین راستا بالاترین مقام ناظر مالی چین، اداره ملی نظارت مالی، از بانک‌های سیاست‌گذار و سایر بانک‌های بزرگ خواسته است تا میزان مواجهه خود با ونزوئلا را گزارش دهند، به گزارش بلومبرگ، بخش بانکی چین خود را برای شوک‌های احتمالی آماده می‌کند.

کبیری توضیح داد: «ونزوئلا فعلاً قادر به صادرات نفت به چین نیست. ایران با تخفیف‌هایی نیازهای چین را تأمین می‌کند و کشتی‌های بارگیری شده در ونزوئلا نیز حق خروج ندارند. در این برهه زمانی، چین می‌تواند از منابع نفتی ایران و روسیه استفاده کند.»